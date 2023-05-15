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Кременчук, Допомога військовим

Кременчужан закликають до виготовлення каверів-неведимок

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1

 

Рукодільниці можуть допомогти у захисті українських воїнів

Рукодільниць Кременчука та району запрошують до виготовлення маскувальних каверів для українських воїнів. Для цього необхідно мати гачок, нитки та натхнення. Кременчуцький підприємець Сергій Каптан надав відео з виготовлення такого маскувального каверу, щоб усі охочі змогли долучитися.

 

У цьому є велика потреба, це рятує життя. Є різні способи виготовлення, це один з них. Охочі можуть їх робити вдома, ввечері перед телевізором. Можна зробити або повністю готові або лише основу (в'язану частину), адже основа це трудомісткий процес, зауважив Сергій Каптан.

Основи під маскувальні кавери або вже готові можна Сергію каптану особисто (050-305-4555), залишити у редакції Телеграфа або передавати безпосередньо знайомим військовим на передові позиції.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ Сергій Каптан
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