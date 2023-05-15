На Полтавщині ведуть цілодобове відеоспостереження за гніздом лелек

Науковці національного парку «Пирятинський» ведуть перше в Україні цілодобове відеоспостереження за гніздом лелек. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик у Facebook.
Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п’ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен за посиланням.
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