У Кременчуці відкриється фотовиставка присвячена полоненим Азовсталі та їх рідних

Кременчуцькі бібліотекарі запрошують на презентацію фотовітрини «Чекати. Вірити. Кохати» до Всесвітнього дня вишиванки.
Презентація присвячена родинам військовополонених захисників «Азовсталі». Містить фотопроєкт трьох талановитих українських фотографинь: Анастасії Крисак, Соломії Назаренко та Анастасії Сороки.
На світлинах можна побачити рідних військовополонених, їхніх мам, коханих, дружин та дітей.
Захід відбудеться 16 травня о 10.30 за адресою: вулиця Республіканська, 65.
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