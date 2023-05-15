У Кременчуці відкриється фотовиставка присвячена полоненим Азовсталі та їх рідних

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Захід відбудеться у бібліотеці

Кременчуцькі бібліотекарі запрошують на презентацію фотовітрини «Чекати. Вірити. Кохати» до Всесвітнього дня вишиванки. Презентація присвячена родинам військовополонених захисників «Азовсталі». Містить фотопроєкт трьох талановитих українських фотографинь: Анастасії Крисак, Соломії Назаренко та Анастасії Сороки. На світлинах можна побачити рідних військовополонених, їхніх мам, коханих, дружин та дітей.

Захід відбудеться 16 травня о 10.30 за адресою: вулиця Республіканська, 65.

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