Опитування ТЪ: чи вважають кременчужани справедливим платити круглий рік за опалення

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 945



За результатами опитування, кременчужани здивовані сумою оплати

Нещодавно кременчужани отримали платіжки за опалення за квітень, після того, як опалення вимкнули. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитись, чи вважають кременчужани справедливим платити за опалення круглий рік. Від 300 до 900 грн за «двушку»: кременчужанам продовжують приходити рахунки за опалення За результатами опитування, більшість кременчужан шоковані такими сумами. Детальніше відповіді дивіться у відео.

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