У Полтаві поклали квіти до вічного вогнь, а згодом погасили полум'я

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 225

Зранку 8 травня у Полтаві представники міської влади, у День пам’яті та примирення, поклали квіти та вшанували пам’ять тих, хто боровся з нацизмом під час Другої світової війни. Востаннє до вічного вогню поклали квіти й після цього вогонь погас.

Секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов повідомив, що у Полтаві «вічний вогонь», який розташований на Меморіальному комплексі солдатської слави, відключили 8 травня.

Відключити газопостачання до «вічного вогню» у Полтаві вирішили насамперед задля економії.

Нагадаємо, що у Кременчуці «вічний вогонь» погасили 2 листопада минулого року.