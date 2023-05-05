Жінка поскаржилася, що в одній з лікарень Кременчука її покусали клопи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 713

Днями до редакції звернулася читачка Валерія, яка поскаржилася, що у Кременчуцькій лікарні планового лікування (колишня Центральна районна лікарня) її покусали клопи.

Ось що вона написала нам на електронну пошту:

Хочу звернутися до вас із проханням застерегти людей та проконтролювати начальство ЦРЛ. Поступила до лікарні у відділення терапії, а там виявилися КЛОПИ. Переночувала одну ніч, і через деякий час у мене з'явився висип (як я на той момент думала), але дерматолог підтвердив, що це укуси. Про клопів, які я побачила, говорила медпрацівникам ще минулого тижня, але нічого зроблено не було, а в палаті як лежали, так і лежать далі люди. Ось наслідки однієї ночі у цій лікарні. Будь ласка, відреагуйте на це. Багато людей цих клопів потім можуть принести додому!

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директорки лікарні Людмили Мигаль за коментарем. Вона відповіла, що у медичному закладі вжили усіх необхідних заходів.

На місці пацієнтку оглядав дерматолог, який працює у лікарні планового лікування. Він поінформував, що це можуть бути укуси клопів.

- Комісійно ми оглянули місце у палаті, де вона (пацієнтка – ред.) знаходилася. У нас є дезінфектор. Ніяких слідів клопів ми не знайшли. Оскільки скарга є, ми замовили обробку, тобто дератизацію та дезінфекцію цієї палати повністю, – пояснила головна медична сестра лікарні Ірина.

Лікарня планового лікування замовила ці послуги у товариства з обмеженою відповідальністю «Катарес», що знаходиться на вулиці Чкалова, 2А та обслуговує лікувальні заклади нашого міста, а також займається зараз обробкою кременчуцьких парків від кліщів.

В адміністрації кажуть, що від інших пацієнток у палаті (а їх було ще троє) таких скарг не надходило. І це при тому, що вони весь час ночували у медзакладі, а Валерія ходила на ніч і додому. Пацієнти з інших палат також на укуси клопів не скаржилися.

Обробка палати, у якій лежала Валерія, відбувалася сьогодні, 5 травня, о 12.00. Проте така процедура проводиться у два етапи з інтервалом у 10 днів. Тож перед першою обробкою усіх людей перевели в іншу палату. Після обробки палату закривають на добу, а далі санітарки помиють та провітрять приміщення. 9 днів палата стоятиме пустою до наступної обробки, туди нікого ушпиталювати не будуть. І лише після цього там знову зможуть розміщуватися пацієнти.