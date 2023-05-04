Квіткову українську символіку оновили комунальниик Кременчука

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 223

Вчора, третього травня, озеленювачі КП «Благоустрій Кременчука» працювали на колі, що на проспекті Лесі Українки (район пивзаводу). За інформацією пресслужби мерії Кременчука, комунальники не лише виконали покіс цієї зеленої зони, а й оновили українську символіку, розміщену на її схилах.

Минуло тижня КП «Благоустрій Кременчука» вивезло 41 м3 сміття, викосило 19,34 га трави, висадило 64 дерева, 846 однорічних та багаторічних рослин.

Як раніше писав Телеграф, виконком Кременчуцької міськради уклав договір із комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» на надання послуг з поточного прибирання та підмітання вулиць. Ціна договору склала 59,79 тис. гривень.