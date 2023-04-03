Велоспортсмени Кременчука завоювали нагороди на Всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 152

26 березня у Черкасах завершився чемпіонат, кубок та всеукраїнські змагання з велоспорту — крос. Участь у змаганнях взяла збірна Полтавщини, у яку увійшли спортсмени з Кременчука.



Кременчук представляли вихованці КМКДЮСШ «Авангард» під керівництвом тренерів Юрія Митяя та Олександра Радченка.

У запеклій боротьбі за результатами трьох турів представниця Полтавської області Катерина Троян виборола звання чемпіона України індивідуальній гонці. В естафетній гонці Кубка України бронзу виборов Заїченко Антон. На всеукраїнських змаганнях в естафеті бронзу вибороли знов Катерина Троян та Дар'я Яценко.