Розгляд справи, щодо загибелі працівниці Амстора відклали

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Сьогодні, 31 березня, Краківський районний суд оголосив перерву у розгляді справи про визнання працівниці Амстора Лариси Коханівської померлою.

На судовому засіданні заслухали свідків — сусідів Лариси, які розповіли, що після 27 червня жінка не з'являлася вдома й на зв'язок не виходила.

Донька й чоловік Лариси розповіли, що востаннє Ларису бачили зранку 27 червня, коли близько 7.00 проводжали її на роботу. Вони протягом дня з нею списувалися та зідзвонювалися. Проте після вибуху жінка слухавку не брала, лише йшли гудки.

Комфі надало відомості, що Лариса Коханівська працювала у них. Востаннє була на роботі 27 червня, коли ракета російської армії влучила по торговельному центру.

Оскільки правоохоронці не встигли надати інформацію щодо відкриття справи та її розгляду, щодо загибелі Лариси Коханівської, у суді оголосили перерву.

Продовжать розгляд справи 5 квітня у Краківському районному суді.

Нагадаємо, що 27 червня російська армія завдала ракетного удару по Амстору та Кредмашу. Внаслідок удару загинула 21 особа в ТЦ Амстор, ще одна людина вважається безвісти зниклою.