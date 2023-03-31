Розгляд справи, щодо загибелі працівниці Амстора відклали

Сьогодні, 31 березня, Краківський районний суд оголосив перерву у розгляді справи про визнання працівниці Амстора Лариси Коханівської померлою.
На судовому засіданні заслухали свідків — сусідів Лариси, які розповіли, що після 27 червня жінка не з'являлася вдома й на зв'язок не виходила.
Донька й чоловік Лариси розповіли, що востаннє Ларису бачили зранку 27 червня, коли близько 7.00 проводжали її на роботу. Вони протягом дня з нею списувалися та зідзвонювалися. Проте після вибуху жінка слухавку не брала, лише йшли гудки.
Комфі надало відомості, що Лариса Коханівська працювала у них. Востаннє була на роботі 27 червня, коли ракета російської армії влучила по торговельному центру.
Оскільки правоохоронці не встигли надати інформацію щодо відкриття справи та її розгляду, щодо загибелі Лариси Коханівської, у суді оголосили перерву.
Продовжать розгляд справи 5 квітня у Краківському районному суді.
Нагадаємо, що 27 червня російська армія завдала ракетного удару по Амстору та Кредмашу. Внаслідок удару загинула 21 особа в ТЦ Амстор, ще одна людина вважається безвісти зниклою.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.