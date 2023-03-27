На Луганщині загинув військовий з Кременчука Володимир Школяр

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19 березня на російсько-українській війні загинув Володимир В'ячеславович Школяр. Захисник України загинув в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини в районі населеного пункту Кремінна, Луганської області.

Володимир був призваний на військову службу під час мобілізації 28.12.2022 року та був солдатом.

Залишилась мама.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Володимира Школяра відбудеться завтра, 28 березня: