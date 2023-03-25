Учні «Польоту» посіли ІІІ місця на обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики

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Учні наукового ліцею «Політ» стали призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, повідомляється на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

III місця посіли Дар‘я Гаврюк (Л-9Г), Богдан Шеметов (Л-10Г), Андрій Столітній (Л-11Г).

Щиро бажаємо вам, наші юні фізики, постійного руху в правильному напрямку, чинних законів удачі в житті, особистого тяжіння до своїх мрій, невичерпної енергії й незгасної потужності серця, – мовиться у дописі. – Вдячні за підготовку учнів до змагань, постійну турботу та тепло душі викладачу фізики Мельник Антоніні Анатоліївні.