На Кременчуччині попрощалися з воїном Олександром Коваленкомм, який загинув рік тому

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10 березня у Григоро-Бригадирівці Кременчуцького району віддали шану загиблому на війні Герою старшому солдату Збройних Сил України Коваленку Олександру. Загинув військовий 9 березня 2022 року в бою біля села Топольське Харківської області.

Коваленка Олександра поховали з військовими почестями на кладовищі села Григоро-Бригадирівки.

Народився Олександр Миколайович Коваленко 9 серпня 1985 року в селі Солошине. Після закінчення Солошинської середньої школи, у 2002-2005 роках навчався у Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з обслуговування автомобілів, водія автомобіля 3 класу.

У 2005-2006 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. З 2006 року працював у комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». У 2019 році пішов на військову службу за контрактом, ставши на захист державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Указом Президента України Олександр Коваленко нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно. Пам’ять про подвиг нашого героя-земляка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України!