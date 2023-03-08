«Я малюю світло»: у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка Наталі Колеснікової

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 161

На виставці присвяченій пам'яті кременчуцької мисткині представлені живопис, графіка, малюнки, дизайнерські ескізи самої художниці, а також роботи її чоловіка, доньок та онуки

8 березня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї на Коцюбинського, 4 відкрилася персональна виставка живопису, графіки та дизайнерських праць відомої кременчуцької мисткині Наталі Колеснікової «Я малюю світло».

За словами чоловіка художниці Олега Колеснікова, ця виставка - найкращий спосіб торкнутися мистецтва Наталі перед річницею від дня її смерті 19 травня 2022 року. Це добра можливість «поспілкуватися» з Наталею Колесніковою через її роботи.

- Наталя любила малювати все та на всьому. Бувало, розмовляє телефоном, а на серветці щось машинально малює. Потім кладе трубку, а там вже сюжет якийсь вималювався. Таких робіт багато у неї, - розповів він.

На виставці зібрані близько 240 картин і сюжетів. Як власне роботи самої Наталі Колеснікової, а також картини, які намалювали за її ескізами рідні художниці: чоловік, дві дочки та маленька онука (усі намалювали по дві роботи).

Улюблена робота самої Наталі Колеснікової

Робота художниці, яка найбільш до вподоби Олегу Колеснікову

- Це дуже високопрофесійна виставка, тут відчувається рівень майстерності художниці, яка мала Божий дар, витончений смак й академічну освіту. Виставка дуже доречна до весни, до 8 березня, адже сама авторка любила квіти. Попри всі дивовижні портрети та дизайнерські розробки, Наталя Колеснікова була майстринею квіткового жанру. У її доробку унікальні панно. Вона мала витончений смак використовувала різноманіття технік, - відзначила художниця Оксана Бойко, очільниця Кременчуцької міської художньої галереї.

Те, що Наталя Колеснікова була не просто художницею, а й промисловою дизайнеркою, допомагало їй зрозуміти, що і як саме вона може намалювати, розуміла технологію.



Наталя та Олег Колеснікови познайомилися в інституті, де молодий хлопець пропустив дівчину на екзамені, подружилися та створили художню родину, в якій вже третє покоління вміє тримати пензля. Разом прожили 47 років.

Наталя Володимирівна Колеснікова (Климова) народилася 1954 року в Кропивницькому. За чотири роки її сім'я переїхала до Кременчука.

1961-1971 – навчання в школі та захоплення народними танцями, солістка в ансамблі «Світанок».

1971-1972 – розподільниця робіт на Харківському радіозаводі, паралельне відвідування підготовчої студії образотворчого мистецтва БК заводу «ХЕМЗ».

1972-1977 – навчання в Харківському художньо-промисловому інституті (зараз це Харківська Державна Академія дизайну і мистецтв).

1977-1982 – дизайнерка в групі дизайну великовагових автомобілів ХК «АвтоКрАЗ».

1982-2003 – художниця-проєктувальниця в Кременчуцьких виробничих майстернях Художнього фонду.

2003-2005 – викладачка в Кременчуцькій художній школі.

2005-2012 – підприємиця в галузі дизайну і мистецтва.

2006 -2014 – ведуча дизайнерка з реклами в ТОВ «ОЗОН-ЛТД».

2014-2021 – вільна художниця.

Наталя Колеснікова мала кілька Свідоцтв на промислові зразки (корисні моделі), брала участь в багатьох дизайнерських і художніх виставок різного рівня - Міжнародних, Всесоюзних, республіканських, обласних, регіональних, міських.

Художні роботи знаходяться в приватних колекціях різних міст України та світу – Польщі, Болгарії, США, Канади, Росії.

Виставка триватиме до 2 квітня.

Графік роботи галереї:

середа-неділя - 10.00-16.00

понеділок-вівторок - вихідні







