Попрощалася з депутатом Віталієм Кабачком із Кременчуччини, який загинув на війні

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Воїни світла

Попрощалася з депутатом Віталієм Кабачком із Кременчуччини, який загинув на війні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 252

 

Захисник України загинув при обороні східних рубежів України 

4 березня у Кременчуцькому районі попрощалися з ексдепутатом Полтавської обласної ради та військовослужбовцем Віталієм Івановичем Кабачком. Прощання спочатку відбулося у с. Погребняки Оболонської територіальної громади, далі Героя провели живим коридором із виїзду села Оболонь (де поворот на с. Іванівка).  Остаточне прощання відбулося у його рідному селі Гриньки Градизької ТГ. 

На війні загинув ексдепутат Полтавської облради з Кременчуччини Віталій Кабачок

Захисник України Віталій Кабачок загинув під Бахмутом у ніч з 2 на 3 березня. 

Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинської громади Кременчуцького району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу. У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді. 

Був депутатом Полтавської обласної ради VII скликання. Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді.

Про людину красномовно говорять її вчинки. Життєвий шлях Віталія Кабачка доводить, що він був справжнім патріотом, відданим сином своєї країни. Узявши зброю до рук, він разом із побратимами став на захист рідної землі ще в 2014 році. Періодично повертаючись до цивільного життя, постійно підтримував волонтерський рух.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. 

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла депутати Полтавська облрада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 9 від 2 березня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 23 лютого 2023

№ 7 від 16 лютого 2023

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

Всі pdf

Вверх