Попрощалася з депутатом Віталієм Кабачком із Кременчуччини, який загинув на війні

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4 березня у Кременчуцькому районі попрощалися з ексдепутатом Полтавської обласної ради та військовослужбовцем Віталієм Івановичем Кабачком. Прощання спочатку відбулося у с. Погребняки Оболонської територіальної громади, далі Героя провели живим коридором із виїзду села Оболонь (де поворот на с. Іванівка). Остаточне прощання відбулося у його рідному селі Гриньки Градизької ТГ.

Захисник України Віталій Кабачок загинув під Бахмутом у ніч з 2 на 3 березня.

Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинської громади Кременчуцького району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу. У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді.

Був депутатом Полтавської обласної ради VII скликання. Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді.

Про людину красномовно говорять її вчинки. Життєвий шлях Віталія Кабачка доводить, що він був справжнім патріотом, відданим сином своєї країни. Узявши зброю до рук, він разом із побратимами став на захист рідної землі ще в 2014 році. Періодично повертаючись до цивільного життя, постійно підтримував волонтерський рух.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем.