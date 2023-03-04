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Жахлива ДТП на Кременчуччині: в автівці згоріли два молодики та неповнолітня дівчина (доповнено)

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 2 248

 

Поліція відкрила кримінальне провадження

Опівночі, з 3 на 4 березня, на автодорозі між селами Піщане та Кривуші, поблизу села Ковалівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

 

Як повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції, за попередньою версією слідства, автомобіль Skoda на заокругленні дороги виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Після зіткнення автомобіль загорівся.

Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції виявила в салоні автомобіля обгорілі тіла трьох людей. Наразі особи загиблих встановлюються.

 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

 

За інформацією РУ ГУ ДСНС у Полтавській обл., 4 березня о 00.08 до Служби порятунку надійшло сповіщення про ДТП поблизу с. Ковалівка Кременчуцького району. На місце направили місцеву пожежну охорону Піщанської сільської ради та рятувальників 16 державної пожежно-рятувальної частини з Кременчука.

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом відбулася пожежа, гасіння якої проводили вогнеборці МПО Піщане. Використовуючи гідравлічний інструмент, рятувальники провели деблокування з автомобіля трьох загиблих.

(Доповнено)

За інформацією Кременчуцького РУП та СУ ГУНП, під час проведення слідчих дій поліції вдалося встановити трьох осіб, які загинули в ДТП. Це двоє чоловіків 22 та 19 років із Кременчуцького району та 17-річна дівчина з Кіровоградської області.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Поліція Полтавської області, РУ ГУ ДСНС у Полтавській області
Теги: ДТП загиблі пожежа Піщане Кривуші Ковалівка
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