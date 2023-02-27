російський рух «ПВК Редан» проникає у Кременчук та Україну

Цими вихідними у Полтаві молодь зібралася біля театру ім. Гоголя, після приїзду правоохоронців — розбіглися. У соцмережах почало ширитися повідомлення про те, що це новий рух — «ПВК Редан», який прийшов з росії.
А вже вчора, 26 лютого, у соцмережах було створено близько 10 груп з «павуками», що мають прив'язку до Кременчука. В одних набивали кількість підписниками, в іншій — надали інформацію про збір сьогодні, 27 лютого, у сквері Бабаєва у зазначений час.
Близько десятка юних кременчужан зібралися у зазначеному місці, де вже на них чекали правоохоронці задля проведення роз'яснювальної роботи. Поспілкувавшись, молодь відпустили.
Радимо батькам цікавитися, чим займаються ваші діти й пояснювати про вплив інформаційно-психологічної операції російських військ (ІПСО) на наше населення.
Оскільки російські війська зазнають невдач на фронті, вони намагаються інформаційно вплинути на українське населення — посилюють інформаційний тероризм.
Після хвилі збору молоді в низці міст України, у російських пабліках почали публікувати черговий фейк про побиття та затримання правоохоронцями молоді. Проте зібрання молоді у цих містах пройшли спокійно й без застосування сили. За даними місцевих видань Івано-Франківська, правоохоронців не викликали. Підлітки розповіли, що захід був превентивний, аби запобігти російському руху в Україні. Декілька десятків неповнолітніх зібралися перед міською ратушею, попильнували, чи не має поблизу так званих «ЧВК Редан», поспівали державний гімн і кудись побігли.
Нагадаємо, раніше росіяни розповсюджували фейки про відсутність допомоги з Європи й анексію частини України Польщею, застосування сили під час мобілізації (зокрема у Кременчуці), застосування біологічної зброї, аварійні відключення та низки інших фейків.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер