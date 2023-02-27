російський рух «ПВК Редан» проникає у Кременчук та Україну

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 865

Цими вихідними у Полтаві молодь зібралася біля театру ім. Гоголя, після приїзду правоохоронців — розбіглися. У соцмережах почало ширитися повідомлення про те, що це новий рух — «ПВК Редан», який прийшов з росії.

Рух «ПВК Редан» сягає корінням японського аніме «Hunter x Hunter», де діє злочинна організація «Геней Редан», також звана «Павуком» або «Примарною трупою». Її символом є павук із цифрою «4». Представники субкультури називають себе неформалами, виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Вони кажуть, що не асоціюють себе з приватною військовою компанією, а називаються так лише «жартома».

А вже вчора, 26 лютого, у соцмережах було створено близько 10 груп з «павуками», що мають прив'язку до Кременчука. В одних набивали кількість підписниками, в іншій — надали інформацію про збір сьогодні, 27 лютого, у сквері Бабаєва у зазначений час.

Близько десятка юних кременчужан зібралися у зазначеному місці, де вже на них чекали правоохоронці задля проведення роз'яснювальної роботи. Поспілкувавшись, молодь відпустили.

Радимо батькам цікавитися, чим займаються ваші діти й пояснювати про вплив інформаційно-психологічної операції російських військ (ІПСО) на наше населення.

Оскільки російські війська зазнають невдач на фронті, вони намагаються інформаційно вплинути на українське населення — посилюють інформаційний тероризм.

Після хвилі збору молоді в низці міст України, у російських пабліках почали публікувати черговий фейк про побиття та затримання правоохоронцями молоді. Проте зібрання молоді у цих містах пройшли спокійно й без застосування сили. За даними місцевих видань Івано-Франківська, правоохоронців не викликали. Підлітки розповіли, що захід був превентивний, аби запобігти російському руху в Україні. Декілька десятків неповнолітніх зібралися перед міською ратушею, попильнували, чи не має поблизу так званих «ЧВК Редан», поспівали державний гімн і кудись побігли.

Нагадаємо, раніше росіяни розповсюджували фейки про відсутність допомоги з Європи й анексію частини України Польщею, застосування сили під час мобілізації (зокрема у Кременчуці), застосування біологічної зброї, аварійні відключення та низки інших фейків.