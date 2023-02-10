Вчора у Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19

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9 лютого у Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

7 жінок віком від 25 до 82 років;

4 чоловіки віком від 31 до 60 років;

1 дитина першого року життя.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.

Одужали 9 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 506;

одужало - 26 701;

померло - 737.

Нагадуємо, що минулого тижня у 100 жителів Кременчуччини виявили COVID-19.