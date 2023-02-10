Вчора у Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19

9 лютого у Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 9 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що минулого тижня у 100 жителів Кременчуччини виявили COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер