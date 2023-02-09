Сьогодні, 9 лютого, у Кременчуці планують вимикати електроенергію по одній черзі. Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності по області в межах 480 МВт.
Нагадаємо, що 9 лютого 2022 року, ліміт по потужності становив 841 МВт.
Графік відключень із розбивкою на черги тут.
Доповнено:
9 лютого в 10.17 графік погодинного відключення електроенергії скасували. Всі споживачі Полтавської області з електроенергією.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер