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Хокеїсти «Кременчука» вдруге у сезоні здолати «Дніпро»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 68

 

Сьогодні кременчуцька команда зіграє ще один матч 

Вчора, 2 лютого, у суперрезультативному та напруженому матчі «Кременчук» скористався кадровими втратами «Дніпра» і завдав другої поразки в п’яти особистих зустрічах. При цьому команда Олександра Савицького першою в сезоні закинула лідеру шість шайб і до межі загострила боротьбу за перше місце в регулярному чемпіонаті.

«Кременчук» – «Дніпро» (Херсон) – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Лялька, Крівошапкін, – більш.), 6:16. 1:1 – Бородай (Ратушний, Портной), 16:07. 2:1 – Федоров, 28:40. 3:1 – Матвієнко (Крівошапкін, Лялька – більш.), 37:32. 3:2 – Дворник (Гребеник), 42:40. 3:3 – Бородай, 49:25. 4:3 – Лялька, 51:42. 5:3 – Абаджян (більш.), 53:26. 6:3 – Ігнатенко (Тимченко, Кругляков), 53:57.

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Кривенко – Глухов; Лялька – Крівошапкін – Абаджян, Брага – Середницький – С.Тимченко, Б.Андрющенко – Федоров – Сенік, Геворкян – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

«Дніпро»: Захарченко (Сулютин, 53:57); Ратушний – Панков, Гребеник – Портной, Сичинський – Бойко; Бородай – Дворник – Целогородцев, Стецюра – Кобильник – Сидоренко, О.Койда – Цюра – Щербак, Олійник, Ревука. Тренер – Олександр Бобкін.

Арбітри – А.Кіча, А.Сєврук, лайнсмени – М.Кочура, О.Проскурін.

Кидки: 37 (8+7+22) – 54 (12+10+32).
Штраф: 24 – 30.

 

П’ятий виїзний матч за сім днів і «мінус три» основних гравці (Лєсніков, Попережай, Тищенко) поставили лідера чемпіонату «Дніпро» у незавидне становище, але херсонська команда до середини третього періоду боролася за позитивний для себе результат і навіть героїчно відігралася з рахунку 1:3. Щоправда, нічия для команди з кавунової столиці протрималася недовго і Віталій Лялька закинув переломну шайбу (18-у у 20 матчах), а Євген Абаджян, який відзначився дублем у складі своєї нової команди після помилки Едуарда Захарченка, зняв напругу і допоміг «Кременчуку» з 46 очками впритул наблизитися до «Сокола» (47 очок) та «Дніпра» (48 балів) з одним матчем у запасі.

Наступний поєдинок «Кременчук» проведе на домашній арені завтра, 3 лютого, проти калуського «Легіону» (15:00), а «Дніпро» у ранковій грі тієї ж п’ятниці виявить найсильнішого у матчі з «Берсерками» (11.00).

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук
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