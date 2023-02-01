Бійцям тероборони з Кременчука збирають кошти на автомобіль

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 100

Військовим Кременчука, які зараз захищають Україну у складі Територіальної оборони в районі Донеччини, необхідний транспорт. Необхідно зібрати 200 000 грн, на сьогодні вже зібрали близько 18 тисяч гривень.

— Друзі, знайомі, ви всі добре знаєте що мій тато зараз знаходиться у найгарячішій точці нашої країни, а саме на Донбасі. Ми понад місяць чекали на авто від однієї ГО, але сьогодні нам відповіли що якщо Ви маєте кошти, то ми Вам її пригонимо. Час сплинув тому я вірю, що разом ми зможемо зібрати на авто для моєї найріднішої людини, тата. Фото, відеозвіт все зробимо наші хлопці люблять робити такі звіти, отже банку відкрито, кожна Ваша кава наблизить нас до придбання автомобіля. Слава Україні, — зауважила волонтерка Анастасія Сочкова.

5375411404627601 моно Сочкова Анастасія Юріївна

4731219613917925 приват Сочкова Анастасія Юріївна

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