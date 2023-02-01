Бійцям тероборони з Кременчука збирають кошти на автомобіль

Військовим Кременчука, які зараз захищають Україну у складі Територіальної оборони в районі Донеччини, необхідний транспорт. Необхідно зібрати 200 000 грн, на сьогодні вже зібрали близько 18 тисяч гривень.
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4731219613917925 приват Сочкова Анастасія Юріївна
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер