Військові на напрямку Круп'янськ-Донецьк залишилися без води: терміново збираємо на насос

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Допомога військовим

Військові на напрямку Круп'янськ-Донецьк залишилися без води: терміново збираємо на насос

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 158

 

Можна приносити як до редакції, так і скинути на картку 

Захисники України на Курпянсько-Лугансько-Донецький напрямку залишилися без води, тому для них терміново збираємо кошти на насос, а також грілки з керамічною панеллю. Допомогу збираємо в редакції «Видавничий дім «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А). 

— Знаете, когда приходят запросы с фронта — я обзваниваю своих близких друзей и говорю: «Пришло время платить за тёплую постель и сытую еду». Это злой и циничный предлог для рэкета в пользу вiйскових, но справедливый. Пацаны с купянско-донецко-луганского (ага) направления остались без воды. Великоскрепные помогли. Нашли дальше от передка старый колодец, почистили, рядом есть электричество. Нужны погружные насосы, переноски, шланги, сантех-арматура по мелочи.

Живут в каком то коровнике, очень холодно — нужны газовые горелки с керамической панелью. Типа таких нагревателей

В общем, у кого есть натурой — Шевченко, 50А: офис «Приватки»
Кто хочет не краснеть через 10 лет, когда внук, сидя у вас на коленях, спросит: «Дедушка (бабушка)! А что ты сделал для Перемоги, когда нашу страну слабоумные "братья" мешали с дерьмом?» номер карты, — розповів керівник ВД «Приватна газета» та власник сайту «Телеграф» Сергій Кулясов. 

Карта 5168 7422 3018 4446 (Сергій Кулясов, волонтерська картка)

1
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх