Військові на напрямку Круп'янськ-Донецьк залишилися без води: терміново збираємо на насос

Захисники України на Курпянсько-Лугансько-Донецький напрямку залишилися без води, тому для них терміново збираємо кошти на насос, а також грілки з керамічною панеллю. Допомогу збираємо в редакції «Видавничий дім «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).
— Знаете, когда приходят запросы с фронта — я обзваниваю своих близких друзей и говорю: «Пришло время платить за тёплую постель и сытую еду». Это злой и циничный предлог для рэкета в пользу вiйскових, но справедливый. Пацаны с купянско-донецко-луганского (ага) направления остались без воды. Великоскрепные помогли. Нашли дальше от передка старый колодец, почистили, рядом есть электричество. Нужны погружные насосы, переноски, шланги, сантех-арматура по мелочи.
Живут в каком то коровнике, очень холодно — нужны газовые горелки с керамической панелью. Типа таких нагревателей.
В общем, у кого есть натурой — Шевченко, 50А: офис «Приватки»
Кто хочет не краснеть через 10 лет, когда внук, сидя у вас на коленях, спросит: «Дедушка (бабушка)! А что ты сделал для Перемоги, когда нашу страну слабоумные "братья" мешали с дерьмом?» номер карты, — розповів керівник ВД «Приватна газета» та власник сайту «Телеграф» Сергій Кулясов.
Карта 5168 7422 3018 4446 (Сергій Кулясов, волонтерська картка)
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер