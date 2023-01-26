26 січня електроенергію вимикатимуть двом чергам одночасно

Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області
26 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавської області з 7.00 до 24.00 в середньому 450 МВт. Тож електроенергію відключатимуть двом чергам одночасно. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Для порівняння 26 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.
Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер