26 січня електроенергію вимикатимуть двом чергам одночасно

26 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавської області з 7.00 до 24.00 в середньому 450 МВт. Тож електроенергію відключатимуть двом чергам одночасно. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Для порівняння 26 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.