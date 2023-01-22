Допомагає ЗСУ та не будує планів: у Кременчуці відбувся концерт Іво Бобула

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Вчора, 21 січня, у Кременчуці, в Міському палаці культури, відбувся благодійний концерт Іво Бобула.

До початку концерту, журналісти поспілкувалися зі співаком та почули багато цікавого з його життя та творчості, про що зараз дізнаєтеся і ви.

Як для вас почалася ця повномасштабна війна?

– Вдома, у Києві, зранку син прокинувся і сказав: тато, війна. Все. Потім вже були вибухи, як до Києва почали наближатися. Ми вирішили залишитися у Києві, нікуди не виїжджали. Пропонували виїхати, але я сказав, що нікуди не поїду і буду тут, що буде, те буде, – розповів Іво Бобул.

Був момент, коли був який страх або жах від того, що відбувається?

– Тільки дурна людина не боїться, нормальна людина має страх, це всередині закладено, закодовано. Людина звісно боїться, бо життя в небезпеці, спрацьовує те, що не від тебе залежить, – поділився артист.

Мали якісь концерти відбутися в час коли почалася війна?

– Начебто ні, – відповів співак.

Коли ви відновили концерти?

– Коли вже було більш менш нормально, ми більш по західній Україні їздили, там було два тури великі. Зібрали гроші для наших ЗСУ і віддали, – згадує Іво Бобул.

Ви адресно якомусь підрозділу відправляєте?

– Є друзі мої, які воюють, ми відправили гроші на тепловізори, які їм треба були, потім купляли колеса, бо потрібна була резина на автомобіль, потім машину купили віддали. Я був в Іспанії, приїхав хлопець, який зробив концерт в Іспанії, ми зібрали кошти, приїхали і одразу купили шнури, колеса і таке ін. Я про це не кричу це суто моє, – зазначив артист.

У вас в репертуарі є російськомовні пісні. Яка їх подальша доля?

– То пісні які я сам написав, будемо їх перекладати на українську мову. Зараз знайшов хлопців, які будуть цим займатися. Це мої пісні особисті, я їх не купляв, я їх написав сам, – розповів Іво Бобул.

Тобто у них буде нове життя? Нове народження?

– Побачимо, що вийде, не кожну пісню можна перекласти, кожна пісня має своє життя і перекроїти життя не так легко, – додав Бобул.

Чи змінилися глядачі та їхня реакція на концерт під час війни?

– Змінилися. Змінилося розуміння, що є українська пісня і є українська культура. Дуже багато молоді, на західній Україні я був здивований, що стільки молодих хлопців і у TikTok 2.5 млн лайків. Я не знаю звідки це взялося, але молодь переспівують пісні та переробляють їх і це дуже добре. Глядачу треба зараз більше таких пісень для душі для серця, тому що війна не є забавою, це трагедія, і людські душі та серця можуть скам’яніти й все, тоді людину відкрити дуже тяжко, вона впадає у депресію, а щоб не було цього ми повинні допомогти. Бо пісня завжди була запорукою якогось настрою. Треба людину відволікти від чогось, тому що не можна постійно думати про одне й те ж, людина не машина, вона жива істота і треба якусь зарядку, щоб кудись енергія виходила. Тому ми й приїжджаємо та допомагаємо, і нашим воїнам їздимо туди працювати або туди, де вони у Києві знаходяться, – розповів співак.

Є особливі пісні, які воїни вас просять виконати?

– Всі. Те що їм подобаються, все співаємо, – додав артист.

Зараз багато митців, художників та поетів скаржаться що під час війни немає натхнення, як у вас?

– Звісно немає. Коли пушки гримлять – муза спить, мовчить. І це не мої слова, це історично хтось сказав. А воно так і є, звідки братися натхненню, якщо у голові зовсім інше. Кожен раз читаєш і пишуть дуже багато, людина просто не знає кому вірити. Якщо у нас була одна людина, яка відповідала за це все, а не 150, то може було б і легше. А так всі пишуть. І люди просто у розпачі та не знають кому вірити, а кому ні, що там робиться, де правда – де неправда, – зазначив Іво Бобул.

Можливо артист є взірцем і треба десь вишукувати, щоб показати іншим людям приклад?

– Ті хто приходить на концерт, їх не цікавить твій настрій, їх цікавить зовсім інше. Тому мій настрій залишається тут, а на сцену я виходжу зовсім іншою людиною, я знаю чому вони прийшли, я знаю що мені робити, – зазначив Іво.

Які у вас плани на майбутнє?

– У мене немає планів, бо я не знаю, що буде завтра. Я, навіть, не знаю що буде через годину або пів години. Тому планів ніхто не робить. Плани були тільки у містера Фікса. План є - перемога і вижити в цей час, а інші плани, навіть, ніхто не робить. Як кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому під час війни свої плани, – розповів співак.

Чи написали вже пісню на перемогу?

– Коли буде перемога – тоді буде й пісня. Зараз, так, пишемо, готуємо, але ще треба вибрати таку, щоб вона була цікава, – поділився Іво Бобул.

Чи змінилося сприйняття закордону зараз, ніж було до війни?

– Звісно, єдине що Румунія, Польща й інші країни, які відкрили свої двері й свої кордони, для того, щоб пустити масу людей, жінок, дітей разом з котами та собаки, щоб десь зберегти генофонд України, це ж не кожна країна зможе так зробити, тому багато країн допомагають просто як так і треба. Я дуже вдячний цим країнам, це велика робота і турбота для людей. Люди почали розуміти, що такий час і війна, ніхто не вірив, але вона мала бути, тому що Україну ніхто не відпустить так від себе. Додому однозначно хочеться, тому я їду працюю і повертаюся назад, хтось залишається та любить Україну з-за кордону, кожна людина кузень свого щастя. Я за всіх не знаю, відповідаю лиш за себе, – розповів артист.

І на кінець розмови Іво Бобул сказав кілька слів та побажань кременчужанам.

– Я у Кременчуці дуже давно не був і я хотів би просто клонитися тим людям, яку витримали ту біду, яка була у вас, це страшно. І я розумію, що люди зовсім інакше почали розуміти, що таке життя, підтримка одне до одного, розуміння. Тому я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, щастя і всього самого-самого найкращого. Україна буде, тому що це Україна, воно охороняється Господом-Богом, – побажав Іво Бобул.

Всі глядачі та слухачі, були вражені концертом, аплодували стоячи та виходили із концертного залу ще доспівуючи.