«Другий фронт» марнотратства: як витратило півмільйона комунальне телебачення у Кременчуці

Вчора, 19:32 Переглядів: 1 130 Коментарів: 1

КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» уклала три угоди з підприємцями на послуги незрозумілого формату. Закупівлі відбулися наприкінці року — фактично під ялинку, і КТРК вже навіть заплатила за ці послуги

Грудневі жнива на КТРК

У Кременчуці є принаймні одне комунальне підприємство, яке не бідує під час війни, і може собі дозволити додаткові послуги на стороні. КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» стабільно та щедро з року в рік фінансується з міського бюджету. Навіть незважаючи на його дефіцит. У минулому 2022 році Кременчуцька міськрада виділила своєму телебаченню 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році КТРК також не обділили — виділили 22 мільйонa гривень.

Випуск газети у 2022-му припинили в умовах воєнного часу. І в КТРК з’явилися гроші на послуги сторонніх осіб. У грудні ж настали справжні жнива: таких послуг комунальне підприємство замовило на півмільйона за трьома (чинними) договорами.

Причому всі вони укладені та оприлюднені майже одночасно. Таке враження, що КТРК дуже поспішала освоїти виділене фінансування:

14.12.22 — договір з ФОПом Жуковим Кирилом Леонідовичем на виготовлення циклу програм «Другий фронт», ціна договору 199 999 грн;

12.12.22 — договір з ФОП Леоновою Світланою Володимирівною на концепцію програми «Твоє право», ціна договору 299 000 грн;

14.12.22 — договір з ФОП Леоновою Світланою Володимирівною на концепцію програми «Бізнес під час війни, реалії та перспективи» , ціна договору 100 000 грн.

Подивимося, що ж саме замовила КТРК.

Тендерні метаморфози

Цикл програм «Другий фронт», як сказано в описі предмету закупівлі, має бути «про унікальні історії волонтерів з Кременчука та інших міст України, в якому гості розповідають про свій досвід, мотивацію, виклики у волонтерському русі під час війни».

Із угодою відбувалися метаморфози.

Так, 2.12.22 КТРК уклала прямий договір на 199 999 грн з ФОПом Жуковим Кирилом Леонідовичем. І раптом сторони його розірвали, щойно підписавши. Причина, вказана у Prozorro — «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника».

Однак через три дні, 5.12.22 року гроші на програму раптово з’явилися знову. КТРК оголосила відкриті торги з особливостями на той самий «Другий фронт». Очікувана вартість закупівлі склала 200 тисяч гривень.

За нашою версією, замовник (КТРК) тимчасово здав назад, зрозумівши, що йде на порушення. За Законом «Про публічні закупівлі», на товари та послуги ціною від 200 тисяч гривень слід проводити відкриті торги. Зниження ціни на 1 грн — старий та добре відомий (але законний) спосіб уникнення тендерів. Проте на час укладення договору вже набула чинності Постанова КМУ №1178 про особливості публічних закупівель під час війни. Вона скоротила терміни відкритих торгів та спростила їх, але одночасно знизила поріг на товари та послуги до 100 тис. грн. Напевне, це й змусило замовника таки оголосити торги. А ми, завдяки тендерній документації, довідалися детальніше, який же продукт купує КТРК у підприємця?

Суміш волонтерів, психоаналітиків та 10 помилок

Технічний опис предмету закупівлі не в’яжеться з концепцією програми про волонтерів. Крім того, у цьому описі ми нарахували 10 орфографічних, пунктуаційних та граматичних помилок. Цитуємо мовою оригіналу — можете пошукати помилки разом з нами:

«Виконавець має передати Замовнику готовий телевізійний продукт «серію програм» у форматі відео MP4. Середня тривалість однієї програми має бути близько 20 хвилин. Кількість 50 прогам Програма має бути побудована у формі інтерв'ю (полі інтерв'ю) Має бути фахівець-аналітик(психолог/психотерапевт), який надає фахові поради громадянам, щодо психологічного та ментального здоров‘я під час війни. Поради, рідним військовослужбовців, як і про що потрібно говорити, що б підтримати воєнів. Поради жінкам, як налагодити повсякденне житя під час війни, як повернути бажання жити, як жити у іншій країні коли чоловік далеко. Поради батькам, як підтримати дитину та допомогти опанувати страх від наслідків війни, як пояснити дитині все що відбувається навкруги. Особливо приділити при формуванні програм питання реабілітації, внутрішньо переміщенних осіб, які зазнали морального насилля від окупаційних військ на території України».

Торги не відбулися, причина — відсутність пропозицій. Важливий момент: послуги мали бути надані до 31 грудня. З урахуванням вихідних днів, щоб вкластися у строки, переможець торгів мав у день продукувати мінімум по 2 телепрограми. Або (що вірогідніше у даній ситуації) закупівлю прописували формально, але під конкретного виконавця.

Відтак після неуспішних торгів КТРК уклала пряму угоду на виробництво програм «Другий фронт» незрозумілого змісту: чи то про волонтерів, чи то про поради психоаналітиків. (За законом, якщо торги не відбулися, умови прямої угоди не повинні відрізнятися від умов тендеру). Звіт про угоду опублікований у Prozorro 14 грудня.

Сума все та ж — 199 999 тис грн. Термін дії договору теж незмінний — до 31 грудня 2022 року. І підприємець встиг виконати договір за один день! За даними порталу публічних фінансів, акт виконаних робіт (на всю суму, за договором від 13.12.22 р.) підписали 14 грудня, і цього ж дня КТРК перерахувала гроші підприємцю. І це підтверджує нашу версію про те, що торги оголошувалися суто формально, і виконавець послуг був визначений заздалегідь.

Підприємець Жуков Кирил Леонідович, якому КТРК віддала підряд, зареєстрований на просп. Свободи. Але в попередньому (скасованому) договорі вказана інша адреса для листування: вулиця Переяславська, 55А.

За даними аналітичної системи YouControl, за цією адресою зареєстровані також приватне підприємство «Томс», кінцевим бенефіціарним власником якого є народний депутат Шаповалов Юрій Анатолійович. Також до 14.08.21 було зареєстроване ПП «Апілак», засновником і кінцевим бенефіціарним власником якого є Мовчан Ірина Анатоліївна — сестра нардепа Юрія Шаповалова і мама нардепа Олексія Мовчана. Тут же зареєстроване і ТРК «Пріоритет», кінцевим бенефіціарним власником якого є Мовчан Ірина Анатоліївна.

Обох нардепів часто показують у сюжетах прихильної до них КТРК, їх позиціонують як команду мера Віталія Малецького.

До речі, компанія «Пріоритет» в результаті спрощеної закупівлі отримала підряд від КТРК у липні 2022 року. Предмет закупівлі — програма «Година з психологом». А його опис абсолютно ідентичний «Другому фронту», навіть помилки ті самі.

«Бізнес під час війни»

Також після неуспішних торгів КТРК уклала ще дві угоди (на 299 тисяч гривень та 100 тисяч гривень) із ФОП Леоновою Світланою Володимирівною. Як і у випадку з підприємцем Жуковим, телекомпанія спочатку уклала з Леоновою пряму угоду на 199 тисяч гривень, а потім її скасувала і оголосила дві процедури торгів, навіть на більшу суму.

При цьому КТРК замовила не готові телепродукти, а концепції телепрограм «Твоє право» (оголошення від 3.12.22) і «Бізнес під час війни, реалії та перспективи» (оголошення від 5.12.22). Предмет закупівель визначений як «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» — «Додаткові інформаційні послуги». Строки виконання робіт також прискорені — до 31.12.22 року.

Технічні вимоги (в обох випадках) не дають відповіді на запитання, у якому ж вигляді має бути представлена «концепція». Цитуємо вимоги до одного з проєктів:

« Телевізійний проєкт «Твоє право» має бути інформаційно-аналітичного характеру, спрямований на загальне коло глядачів. проєкт в якому, юристи, адвокати, нотаріуси, податківці, представники реєстраційних служб відповідають на питання глядачів пов'язані з захистом прав тимчасово переміщених осіб перебуванням в тилу під час дії воєнного стану. Кожна програма повинна мати закінчену аналітичну концепцію. Історію переміщення особи чи родини та вирішення побутових соціальних питань, у призмі правового поля. Хронометраж сюжетів або інформаційних роликів від 5 до 30 хвилин. Цикл програм складається із 15 програм.»

Вимоги до проєкту «Бізнес під час війни» абсолютно однакові з «Твоїм правом»: ті ж самі «аналітична концепція», «призма правового поля», однакове коло запрошених осіб, і навіть помилка однакова — відсутність великої літери на початку речення… Різниться лише кількість програм та хронометраж: 5 програм до 50 хвилин кожна. У описі — жодного рядка, пов’язаного з темою бізнесу (крім назви).

Недбало підготовлені документи наводять на думку, що замовник не був зацікавлений в отриманні якісного продукту шляхом конкуренції. Натомість підводив документальну базу, щоб віддати підряди заздалегідь визначеному виконавцю.

ФОП Леонова Світлана Володимирівна зареєстрована у м. Полтава та має 19 аж надто різноманітних видів діяльності: від прибирання будинків до «лізингу інтелектуальної власності». Основний вид діяльності ФОП Леонової — це оптова торгівля побутовими електротоварами.

Широкий перелік видів діяльності характерний для фірм-прокладок. Такий перелік може свідчити про те, що сама діяльність має ознаки фіктивності.

До речі, у 2022 році КТРК стала єдиним державним замовником ФОП Леонової. Сума її держзамовлень стала більшою, ніж у попередні роки.

Дебют підприємиці в якості надавача інформаційно-консультаційних послуг відбувся у 2019 році в інституті свинарства і агропромислового виробництва НАНУ.

ФОП Леонова, як і ФОП Жуков, також блискавично швидко виконала обидва договори, КТРК підписала їй акти виконаних робіт та оплатила послуги, про що свідчать дані порталу публічних фінансів.





Марнотратство та його причини

Підіб’ємо підсумки. Під час війни комунальна телерадіокомпанія, яка повністю фінансується з бюджету та має штат понад 50 співробітників, активно купує малозрозумілі послуги сторонніх осіб. При цьому навіть не турбується про те, щоб створити грамотний опис предмету закупівлі. Просто формально підводить «базу» для бюджетного марнотратства.

Півмільйона гривень на сьогодні — це вартість одного генератора потужністю 40 кВт. Такого вистачить, наприклад, на кілька відділень лікарні. Або на ці гроші можна було б купити вживану автівку для військових. Проте у більшості депутатів та в міського голови чомусь не виникають питання до витрат КТРК. У цьому й полягає причина марнотратства.