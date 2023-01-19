19 січня у Кременчуці знову відключатимуть по дві черги одночасно

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 130

Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області

19 січня у Кременчуці знову відключатимуть по дві черги одночасно, тобто світла не буде по 4 години. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

На 19 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00.00 до 7.00 — 391 МВт, з 7.00 до 24.00 — 434 МВт. Для порівняння 19 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Планують вимикати по дві черги одночасно — основну та додаткову, що позначена у дужках.