18 січня на Полтавщині відключатимуть електроенергію двом чергам одночасно

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18 січня на Полтавщині відключатимуть світло двом чергам одночасно (тобто 2 години світло є, 4 немає), повідомляє «Полтаваобленерго».

На 18 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 7.00 до 24.00 – 440 МВт. Для порівняння: 18 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

З графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням.

Громадян просять виважено використовувати побутові прилади, поки ситуація не нормалізується.