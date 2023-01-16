Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Воїни світла

Попрощалися із захисником України з Кременчука Олександром Яровим

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 670

 Вічна пам'ять Герою 

У п'ятницю, 13 січня, в Онуфріївці попрощалися з військовим, захисником України Володимиром Олександровичем Яровим.

Народився Володимир в селі Млинок 22 жовтня 1989 року в сім’ї колгоспників. У 2006 році закінчив Млинківську загальноосвітню школу, здобув повну загальну освіту. На строкову військову службу до лав Збройних сил України Володимир був призваний у 2007 році, проходив її у Білій Церкві – у механізованому батальйоні швидкого реагування. Демобілізувався у 2009 році. Отримавши гарну службову характеристику, влаштувався на роботу охоронником у Кременчуцьку виправно-трудову колонію. У 2012 році Володимир Олександрович змінив місце роботи. Протягом десяти років працював на ВАТ Кременчукм’ясо.

7 грудня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. 5 січня 2023 року стрілець-снайпер 1-го механізованого відділення – бойової машини 2-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти, солдат Яровий Володимир Олександрович загинув, виконуючи бойові завдання в районі Бахмута Донецької області. Внаслідок обстрілів артилерії противника та безпосереднього бойового зіткнення з ворогом він отримав поранення, несумісне з життям.

— Молодий, розумний, добрий, працьовитий, люблячий батько та чоловік, дбайливий син. Йому подобалося займатися облаштуванням рідної домівки, мав “золоті руки” у зварювальних та будівельних роботах. У Володимира залишилася дружина, шестирічна донька, батьки. Дитина вже ніколи не обійме свого тата, дружина більше не побачить чоловіка, батьки не зустрінуть сина на порозі рідної хати… Не забуваймо, якою ціною виборюється наша з вами свобода, — мовиться у повідомленні пресслужби Онуфріївської громади. 
4
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх