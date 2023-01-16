16 січня на Полтавщині планують відключати від електроенергії по дві черги одночасно (оновлено)

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16 січня на Полтавщині планують відключати від електроенергії по дві черги одночасно – основну та додаткову, що позначена у дужках, про це повідомляє «Полтаваобленерго». З графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням. Тож люди будуть зі світлом по 2 години, а по 4 – ні.

На 16 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 7.00 до 24.00 – 450 МВт. Для порівняння 16 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

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Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», 16 січня з 7.45 через дефіцит потужностей в загальнодержавній енергосистемі за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області введено в дію графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Відключення триває чотири години, дві години електропостачання включено -4/+2.