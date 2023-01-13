Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Бізнес/Робота

Крюківський вагонобудівний завод зупинив роботу на невизначений час

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 384

 

На підприємстві немає грошей на зарплату працівникам та на закупівлю енергоносіїв для опалення Раківки. Кременчуцькі депутати б’ють на сполох

З 1 січня 2023 року Крюківський вагонобудівний завод (ПАТ «КВБЗ») зупинився на невизначений термін. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з проєкту рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Президента України та Кабміну, яке сьогодні, 13 січня, мають затвердити на сесії міської ради.

Звернення вирішили направити через критичну ситуацію, що склалася на підприємстві через відсутність розрахунків АТ «Укрзалізниця» за поставлені пасажирські вагони за контрактом.

Депутати нагадали Президенту, що відповідно до його доручення від 6.03.2020 року між ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та АТ «Укрзалізниця» укладено договір на поставку 100 пасажирських вагонів, фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Вперше за більш ніж триста сімнадцять днів війни по причині непроведення АТ «Укрзалізниця» розрахунків за поставлені в 2021-2022 роках пасажирські вагони, ПАТ «КВБЗ» через відсутність коштів на рахунках змушене з 01.01.2023 повністю на невизначений час зупинитися, - йдеться в тексті звернення.

Заводу не вистачає коштів для погашення заборгованості по заробітній платі за 2022 рік та для закупівлі енергоносіїв для опалення мікрорайону Раківка, тож зупинка підприємства в опалювальний сезон загрожує залишити без опалення жителів мікрорайону Кременчука та може призвести до виходу з ладу будинкового обладнання.

На підприємстві акцентують, що нині не можуть закуповувати комплектуючі для держзамовлення на пасажирські вагони (лишилися недобудованими 15 вагонів), виконання сервісного обслуговування та ремонту раніше поставленого «Укрзалізниці» пасажирського рухомого складу. Крім того, суміжні підприємства (більше 15 підприємств, де працюють близько 50 тисяч працівників) не отримали від ПАТ «КВБЗ» розрахунки за поставлені комплектуючі і також змушені піти у простій з початку січня.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» не розрахувалася з КВБЗ за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Станом на 10 січня 2023 року не погашено борг за частину поставок у 2021 році (прострочення становить 13 місяців) і повністю за весь 2022-й. Нині заборгованість АТ «Укрзалізниця» за договором складає більше 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень.

Зеленський покатався на новому дизель-поїзді і пообіцяв замовити у КВБЗ ще 20

«Кременчуцький ТелеграфЪ» днями направив інформаційний запит до АТ «Укрзалізниця» з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася.

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: Крюківський вагонзавод КВБЗ звернення сесія вагони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх