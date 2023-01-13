Крюківський вагонобудівний завод зупинив роботу на невизначений час

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На підприємстві немає грошей на зарплату працівникам та на закупівлю енергоносіїв для опалення Раківки. Кременчуцькі депутати б’ють на сполох

З 1 січня 2023 року Крюківський вагонобудівний завод (ПАТ «КВБЗ») зупинився на невизначений термін. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з проєкту рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Президента України та Кабміну, яке сьогодні, 13 січня, мають затвердити на сесії міської ради.

Звернення вирішили направити через критичну ситуацію, що склалася на підприємстві через відсутність розрахунків АТ «Укрзалізниця» за поставлені пасажирські вагони за контрактом.

Депутати нагадали Президенту, що відповідно до його доручення від 6.03.2020 року між ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та АТ «Укрзалізниця» укладено договір на поставку 100 пасажирських вагонів, фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Вперше за більш ніж триста сімнадцять днів війни по причині непроведення АТ «Укрзалізниця» розрахунків за поставлені в 2021-2022 роках пасажирські вагони, ПАТ «КВБЗ» через відсутність коштів на рахунках змушене з 01.01.2023 повністю на невизначений час зупинитися, - йдеться в тексті звернення.

Заводу не вистачає коштів для погашення заборгованості по заробітній платі за 2022 рік та для закупівлі енергоносіїв для опалення мікрорайону Раківка, тож зупинка підприємства в опалювальний сезон загрожує залишити без опалення жителів мікрорайону Кременчука та може призвести до виходу з ладу будинкового обладнання.

На підприємстві акцентують, що нині не можуть закуповувати комплектуючі для держзамовлення на пасажирські вагони (лишилися недобудованими 15 вагонів), виконання сервісного обслуговування та ремонту раніше поставленого «Укрзалізниці» пасажирського рухомого складу. Крім того, суміжні підприємства (більше 15 підприємств, де працюють близько 50 тисяч працівників) не отримали від ПАТ «КВБЗ» розрахунки за поставлені комплектуючі і також змушені піти у простій з початку січня.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» не розрахувалася з КВБЗ за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Станом на 10 січня 2023 року не погашено борг за частину поставок у 2021 році (прострочення становить 13 місяців) і повністю за весь 2022-й. Нині заборгованість АТ «Укрзалізниця» за договором складає більше 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» днями направив інформаційний запит до АТ «Укрзалізниця» з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася.