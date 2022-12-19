19 грудня на Полтавщині ввели аварійні відключення світла (додано)

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19 грудня з 8.26 через дефіцит потужностей в загальнодержавній енергосистемі за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області ввели в дію графік аварійних відключень (ГАВ) на 30 МВт та графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ) -2/+4. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Унаслідок військової агресії російської федерації проти України пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. Для компенсації гострого дефіциту потужності електроенергії в енергосистемі НЕК «Укренерго» застосовує графіки обмеження споживання електричної потужності та енергії, графіки аварійного відключення тощо. Ці заходи необхідні, щоб зберегти цілісність та функціонування енергосистеми України. Наразі працівники енергетичної галузі докладають сили для стабілізації енергосистеми нашої держави.

АТ «Полтаваобленерго» вкотре звертається до мешканців області із закликом після відновлення електропостачання не вмикати одночасно потужні енергоприлади. Це призводить до стрімкого зростання енергоспоживання. Електроустановки не розраховані на це і не витримують різкого максимального збільшення електронавантаження. Тому не слід вмикати усі наявні у вас електроприлади, особливо потужні (наприклад, електроплиту, обігрівач і бойлер).

Найбільш затратними електроприладами є:

електрична плита – 3;

праска, фен, електрочайник – 2,2;

обігрівач, бойлер – 2;

електродуховка – 1,6;

кавомашина – 1,5;

мікрохвильова піч – 0,8;

пральна машина, кондиціонер – 0,7 (споживання електроенергії, в кВ.год).

Наслідком таких дій є те, що з ладу виходить дороговартісне електрообладнання, яке потребує тривалого ремонту або взагалі – заміни. При пошкодженні обладнання відбуваються аварійні вимкнення, що призводить до ще тривалішої відсутності електроенергії.

Додано:

Близько 10.30 стало відомо, що у Полтавській області почав діяти графік погодинних відключень з одночасним вимкненням двох черг – основної та додаткової, що позначена у дужках. Ознайомитися з даним графіком можна за посиланням.