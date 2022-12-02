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Кременчук, Надзвичайні новини

Чому в деяких будинках у Кременчуці не вимикають світло та чи буде гаряча вода в оселях

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 417

 

Кременчужани скаржаться на недотримання графіків відключення електроенергії та несправедливість, коли одні будинки постійно відключають, а інші – ніколи

Після 23 листопада, коли внаслідок масованого ракетного удару ворогом по об’єктах енергетичної інфраструктури країни стався частковий блекаут, світло в житлових будинках стали вимикати набагато частіше, а без електроенергії люди залишаються значно довше. Зокрема, сьогодні знову застосовується графік погодинних відключень і через перевищення лімітів споживання вимикати  будуть одночасно дві черги. Тобто дві години світло в оселях буде, а чотири – ні.

Проте багатьох кременчужан та жителів району обурює несправедливість, коли одні будинки відключають постійно, а в деяких світло не вимикають взагалі.

Ці скарги під час ранкового брифінгу прокоментував начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Ситуація залишається дуже складною. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше вирішити проблеми в єдиній енергосистемі України. Через встановлені ліміти споживання «Полтаваобленерго» вимушено відключати споживачів за визначеними чергами. Є такі будинки, що знаходяться на одній лінії з важливими об’єктами інфраструктури, які будуть відключати тільки у крайньому випадку. Відповідно, і ці будинки також залишаються зі світлом разом з цими об’єктами. Прошу усіх з розумінням до цього ставитися – відключення таких будинків без об’єктів інфраструктури неможливе, - пояснив Олег Лєднік.

Він також прокоментував скарги жителів Кременчука щодо припинення гарячого водопостачання.

- Це також пов’язано з перебоями в електропостачанні. За таких умов забезпечити гаряче водопостачання неможливо. Хочу зазначити, що згідно повноважень за усі питання життєзабезпечення населених пунктів відповідають органи місцевого самоврядування. Вони для цього мають фінансові ресурси, комунальні підприємства тощо. Під час дії воєнного стану ніхто ці повноваження в них не забирав. Отже, районна військова адміністрація питаннями гарячого водопостачання не займається, - пояснив Олег Лєднік.

У відповідь на скаргу до ЗМІ вимушеної переселенки з Харкова, якій енергетики відключили світло за старі борги власника квартири, яку вона орендує, керівник РВА роз’яснив.

- По-перше, переселенка має бути зареєстрована як ВПО. По-друге, якщо виникла загроза відключення, то треба було звертатися до нас з письмовою заявою, і ми б вирішили це питання та не допустили відключення від електрики, - заявив Олег Лєднік та пообіцяв допомогти жінці, якщо вона звернеться до Кременчуцької РВА.

Нагадаємо, що напередодні останнього масованого ракетного удару російської армії керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь пояснив чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація на Кременчуччині покращиться.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА графік відключень відключення електроенергії блекаут гаряча вода
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