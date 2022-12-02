Чому в деяких будинках у Кременчуці не вимикають світло та чи буде гаряча вода в оселях

Кременчужани скаржаться на недотримання графіків відключення електроенергії та несправедливість, коли одні будинки постійно відключають, а інші – ніколи
Після 23 листопада, коли внаслідок масованого ракетного удару ворогом по об’єктах енергетичної інфраструктури країни стався частковий блекаут, світло в житлових будинках стали вимикати набагато частіше, а без електроенергії люди залишаються значно довше. Зокрема, сьогодні знову застосовується графік погодинних відключень і через перевищення лімітів споживання вимикати будуть одночасно дві черги. Тобто дві години світло в оселях буде, а чотири – ні.
Проте багатьох кременчужан та жителів району обурює несправедливість, коли одні будинки відключають постійно, а в деяких світло не вимикають взагалі.
Ці скарги під час ранкового брифінгу прокоментував начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він також прокоментував скарги жителів Кременчука щодо припинення гарячого водопостачання.
У відповідь на скаргу до ЗМІ вимушеної переселенки з Харкова, якій енергетики відключили світло за старі борги власника квартири, яку вона орендує, керівник РВА роз’яснив.
Нагадаємо, що напередодні останнього масованого ракетного удару російської армії керівник Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь пояснив чому світло відключають нерівномірно та коли ситуація на Кременчуччині покращиться.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер