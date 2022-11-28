Полтавщина витратить 106 мільйонів на укриття: що і в кого замовляють

Вчора, 21:30 Переглядів: 357

На сховища кременчуцьких шкіл тільки-но розробляють проєкти. А в області є приклади, коли будівництво укриттів доручають фігурантам кримінальних справ

Уже дев’ять місяців росія тероризує Україну. В умовах постійних ракетних атак, яким піддаються всі регіони, першочерговою потребою стали сховища. Списки їх з'явилися у пресі на початку війни. Згодом стало очевидно, що їх не вистачає. Або не всі укриття, які значаться на балансах різноманітних структур, насправді здатні захистити.

Чи змінюється ситуація зі сховищами через дев’ять місяців повномасштабної війни? Ми дослідили закупівлі Полтавщини, пов’язані з будівництвом, ремонтом, реконструкцією та облаштуванням цих укриттів. Зауважимо: не всі закупівлі такого роду на даний час можна відстежити через Prozorro. Кабмін дозволив замовникам купувати роботи, послуги та товари для нагальних потреб напряму (без тендерів) і звітувати про них вже після закінчення воєнного стану. Тож повну картину ми побачимо вже після війни.

Але дещо можна проаналізувати вже зараз. Усього станом на кінець листопада в системі Prozorro замовники з Полтавської області оприлюднили звітів, пов’язаних із облаштуванням укриттів, на 106 мільйонів гривень. Це не лише будівництво, а й закупівля товарів для облаштування укриттів (лави, світильники, туалетні кабінки, вода тощо).

Кременчук: через 8 місяців війни школи замовили проєкти

Школярі у Кременчуці навчаються лише онлайн. Повернення в офлайн стримує відсутність укриттів. Водночас у Полтаві, у Горішніх Плавнях діти продовжують відвідувати школи, які мають облаштовані сховища. На якій стадії облаштування укриттів у нашому місті?

Кременчуцькі замовники мало звітують у Prozorro про цей вид закупівель. За весь період з 2022 року ми бачимо лише поточний ремонт захисних споруд (за однією адресою), які перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське» на суму 84,76 тис. грн. Виконавець — комунальне госпрозрахункове підприємство «Союзрембуд». Також (судячи із суми у 6,5 тис. грн) досить дрібний ремонт у споруді тимчасового захисту, який замовила Крюківська районна адміністрація.

Замовники (як уже сказано вище) можуть тимчасово не звітувати про закупівлі укриттів. Можливо, робота йде повним ходом, просто ми не бачимо її масштабів?

Та звіти, які нещодавно з’явилися у Prozorro, не на користь цієї позитивної версії. Школи тільки-но почали замовляти розробку проєктно-кошторисної документації на облаштування найпростіших укриттів. Такі звіти оприлюднили Кременчуцька гімназія №7 (21 листопада цього року) та Кременчуцький ліцей №25 (22 листопада цього року). Кожна угода з ФОП Яциною Яною Олегівною на суму 66 279,61 грн, термін дії до кінця цього року. Кошти на розробку проєктно-кошторисних документацій (без назви об’єкта, але з тим же ФОП) фігурують і у звітах Кременчуцької гімназії №23 та Кременчуцького ліцею №6. Ймовірно, йдеться також про укриття.

Міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації підготувати укриття у школах, де це можливо, протягом вересня. Депутати Кременчуцької міськради двічі розподіляли гроші на ці потреби: 7,5 мільйонів гривень та 2,09 мільйонів гривень. Та обидва рішення міськрада ухвалила у жовтні, тож не дивно, що в листопаді лише розпочався етап проєктування. (Хоча про інший захист для кременчуцьких шкіл подбали ще на початку року — ми вже писали про однакові угоди по 60 тисяч гривень на адвокатів). Зараз виділяється ще 1,6 млн грн.

«ТелеграфЪ» тричі намагався дізнатися, скільки грошей піде на укриття у школах, коли вони будуть. Та у відповідь департамент освіти пише однакові листи про те, що розголошення такої інформації може бути небезпечним. Невже дітям та їхнім батькам безпечніше не знати, чи є в їхній школі укриття і в якому воно стані?

Ми надіслали аналогічний запит і в департамент охорони здоров’я. Відповіді не отримали. Жодної закупівлі медичних закладів Кременчука, пов’язаної з облаштуванням укриттів, на даний час у Prozorro ми не бачимо.

Скільки коштують шкільні укриття «у сусідів»

У сусідніх з Кременчуком Горішніх Плавнях, де працюють школи та дитсадки, керівництво закладів не замахувалося на глобальні будівельні роботи. За гроші, які школи Кременчука ладні витратити лише на проєкти укриттів, у Горішніх Плавнях ремонтують та обладнують санвузлами підвали шкіл і дитсадків. Судячи зі звітів, роблять це поступово, купуючи послуги окремими лотами: окремо електропроводку, сантехніку тощо. Витрачають на все від 23 до 162 тисяч гривень.









У закупівлі на суму 162 тисячі гривень для ЗОШ №5 у Горішніх Плавнях увійшла й закупівля генератора за 90 тисяч гривень.

Низка договорів на облаштування укриттів у школах Полтави – на суму 500 тисяч гривень кожен.

У цілому замовники Полтави уклали договорів, пов’язаних з облаштуванням укриттів, на суму понад 42 мільйона гривень. При цьому використовували не лише прямі договори, а спрощені (конкурентні) закупівлі.

Сумнівний підрядник та подовження строків

Як уже зазначено, замовникам дозволили укладати прямі договори – без тендерів. Це має прискорити закупівлі для потреб оборони.

Здається очевидним, що при цьому замовник має звертати увагу на репутацію підрядника, щоб уникнути зайвих ризиків. Але так це не працює. Ось три приклади.

Найдорожчі у Полтаві ремонти укриттів замовили дві лікарні у фігуранта кримінальної справи. Так, КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» 12.10.22 уклала угоду з ТОВ «Добробуд-інвест» на суму 4 млн 468 тис. грн, строк виконання робіт — до 21.11.22 року.

Через тиждень з цим же підрядником підписала договір «Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради» на суму 4 млн 736,2 тис. грн.

За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «Добробуд-інвест» фігурує у кримінальному провадженні, відкритому у 2018 році за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йдеться про будівельні підряди у Зіньківській районній лікарні, де фірма робила реконструкцію покрівель та ремонтувала будівлю харчоблоку. Слідство запросило доступ до речей та документів. У судових ухвалах зазначено: ревізія Держаудиту встановила невідповідності даних в актах виконаних робіт фактичним їх обсягам, «що призвело до нанесення матеріальної шкоди Зіньківській ЦРЛ на загальну суму 118 380 грн 19 коп».

Формально полтавські замовники нічого не порушили, укладаючи угоди з «Добробуд-інвест»: вироку суду немає. Але якими критеріями вибору підрядника вони керувалися? Ми намагалися це з'ясувати, надіславши запит замовнику КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради». Та відповіді не отримали.

Натомість уже відомо, що підрядник у 1-й лікарні не вклався в обумовлений договором термін виконання робіт. Строк продовжили до 15.12.22 року. У додатковій угоді послалися на Указ Президента щодо продовження дії воєнного стану. Та до чого тут господарські відносини конкретних суб’єктів?

Найдорожче укриття влаштує в селі фігурант кримінальної справи

Відділ освіти Новоселівської сільської ради Полтавського району 25.11.22 уклав угоду з ТОВ «ВБК Бізон » на суму 6 млн 69 тис. грн. Наразі це найдорожче в області укриття. Строк виконання робіт — 28 днів з моменту передачі будівельного майданчика. В описі закупівлі вказаний конкретний термін — до 22 грудня. Тож підрядник має освоїти 6 мільйонів у рекордно короткі терміни.

Новоселівська сільрада не вперше співпрацює з ТОВ «ВБК Бізон». Як свідчить ухвала суду, результатом такої співпраці стало провадження одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.1 ст.367 (службова недбалість).

Ухвала суду (скрин), публікуємо частково

Цю справу ми знайшли за допомогою системи YouControl — із Єдиного державного реєстру судових рішень вона наразі «зникла» вже після того, як була завантажена. (Ми вже писали про такі випадки раніше). Йдеться про будівництво артезіанської свердловини в селі Божкове. Чим завершилася справа, наразі невідомо, але поліція не поспішала проводити слідчі дії. Термін розслідування сплив, суд продовжив його лише на пів року — до 18.07.22. Цілком можливо, що провадження вже закрили, бо «вийшли строки».

Але це не єдина справа, яка ставить під сумнів репутацію ТОВ «ВБК Бізон». Прокуратура області заявила господарський позов в інтересах Михайлівської сільської ради, де ця фірма виконувала роботи за договором підряду і завищила їх вартість на 51 тисячу гривень. Гроші з «Бізона» стягували примусово, про що свідчить судовий наказ.

Нині, крім укриття в Новоселівці ця фірма береться за аналогічний підряд у Рунішевській ЗОШ, що також підпорядковується Новоселівській сільраді. Сума договору — 2 млн 474 тис. грн, а термін виконання також 28 днів.

У цілому Новоселівська сільська рада у 2022 році уклала підрядів з улюбленим підрядником — ТОВ «ВБК Бізон» — на понад 17 мільйонів гривень. Це рекордна для фірми сума за всі роки її співпраці з бюджетом. Інших договорів, окрім як у Новоселівської сільради, цьогоріч вона не виконує.

Ми ще не раз повернемося до теми облаштування укриттів та виконання договорів. Важливо контролювати, чи витрачаються за призначенням бюджетні гроші. І чи дійсно влада дбає про людей, а не про обраних підрядників.