Понад 1000 балонів прийшла до Кременчука, для виготовлення окопних буржуйок

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 98

До Кременчука надійшло 1 400 балонів для виготовлення окопних буржуйок. Про це "Телеграфу" розказала Лідія Подлєгаєва, другий заступник командира 17 сотні ДУК ПС Полтавщини по матеріально-технічному забезпеченню.

За словами Лідії, на заклик про пошук балонів відгукнувся харків'янин Сергій Попов. Вона навіть кілька разів перевіряла кількість нулів у повідомленні, адже чоловік був готовий надати аж 10 000 балонів! З цією радісною звісткою Лідія Подлегаєва поділилася з організатором виготовлення окопних буржуйок Сергієм Каптаном, який тільки відійшов від крапельниці.

Кременчужани вирішили взяти у розробку тисячу балонів. Завдяки небайдужим українцям Сергію Попову, Новій пошті, яка доставила, підприємцю з Кременчука, який розмістив ці балони у себе - до Кременчука прибуло 35 палетів, а це 1 400 балонів для виготовлення окопних буржуйок.