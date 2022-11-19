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Кременчук, Допомога військовим

Понад 1000 балонів прийшла до Кременчука, для виготовлення окопних буржуйок

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 98

 

35 палетів допомогинадійшло до нашого міста

До Кременчука надійшло 1 400 балонів для виготовлення окопних буржуйок. Про це "Телеграфу" розказала Лідія Подлєгаєва, другий заступник командира 17 сотні ДУК ПС Полтавщини по матеріально-технічному забезпеченню.

Першу партію окопних буржуйок, виготовлених за кошти кременчужан, відправляють на фронт

За словами Лідії, на заклик про пошук балонів відгукнувся харків'янин Сергій Попов. Вона навіть кілька разів перевіряла кількість нулів у повідомленні, адже чоловік був готовий надати аж 10 000 балонів! З цією радісною звісткою Лідія Подлегаєва поділилася з організатором виготовлення окопних буржуйок Сергієм Каптаном, який тільки відійшов від крапельниці. 

Кременчужани вирішили взяти у розробку тисячу балонів. Завдяки небайдужим українцям Сергію Попову, Новій пошті, яка доставила, підприємцю з Кременчука, який розмістив ці балони у себе - до Кременчука прибуло 35 палетів, а це 1 400 балонів для виготовлення окопних буржуйок. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: буржуйки допомога ЗСУ
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