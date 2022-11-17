У Кременчук увірвалася зима – місто накрив снігопад

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 841

На землі перший сніжок не лежить, одразу тане

17 листопада у Кременчук увірвалася зима – місто накрив снігопад. Почалося усе з дощу, який поступово переріс у сильний сніг. Щоправда, на землі перший сніжок не лежить – одразу тане, проте потроху вкриває дерева, кущі, лави... Містяни «ховаються» від снігопаду під парасольками.

Крім того, стрімко похолодало майже до 0 градусів. І завтра кременчужан чекає холодний день з «мінусовими» температурами, вітрюганом та ожеледицею. Аби не замерзнути, одягайтеся тепліше!