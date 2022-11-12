Жителів Кременчуцького району закликають оформити документи на своє нерухоме майно

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 147

Той, хто не завершив оформлення документів на житлові будинки та інше нерухоме майно не зможе його продати та отримати за нього компенсацію у разі руйнування

Під час оформлення документів на компенсацію пошкодженого нерухомого майна у селі Чечелеве Кременчуцького району виявилось, що майже у половини постраждалих виявили не до кінця оформлені документи на це майно. А у декого їх взагалі не було.

Про це сьогодні розповіла начальниця відділу містобудування та архітектури Кременчуцької РВА Олександра Котяй.

Вона закликала громадян перевірити документи на належне їм майно та оформити їх тим, у кого таких документів немає, або ж вони не закінчили їх оформлення.

- У реєстр нерухомого майна вноситься об’єкт, зданий в експлуатацію… Щодо оформлення вже існуючих будинків чи господарчих будівель у приватних садибах – є декілька варіантів. На будівлі, які збудовані до 1992 року, дозвільні документи не потрібні. Треба звернутися в інвентарбюро, оформити технічний паспорт та отримати витяг з реєстру нерухомого майна. Будівлі, збудовані з 1992 по квітень 2015 року, оформлюються за іншою процедурою. Також потрібно звернутися в інвентарбюро, отримати акт технічного обстеження, подати декларацію до інспекції ДАБІ та отримати документ про здачу будівлі в експлуатацію. Лише після цього можна буде отримати витяг з реєстру нерухомого майна, - зазначила Олександра Котяй.

Вона додала, що для оформлення будівель, збудованих після 2015 року, треба мати будівельний паспорт, повідомлення про початок будівництва, і після цього можна не виходячи з дому, за допомогою електронного підпису, оформленого у Приват24, можна через електронний кабінет відправити відскановані документи та оформити витяг з реєстру нерухомого майна.

- Без оформлення документів на житлові будинки та інше нерухоме майно не можливо його продати, прописати когось у своєму житлі чи отримати за нього компенсацію у разі руйнування, що є актуальним під час війни… Закликаю громадян переглянути свої документи на нерухоме майно та оформити їх тим, у кого таких документів немає, або ж вони не закінчили їх оформлення. Усі реєстри наразі працюють і це можна зробити. Більше того, як показав досвід мешканців Чечелеве – це потрібно зробити… У цьому селі із 65 будинків, які ми оглядали, майже половина власників не змогла показати документи на право власності на пошкоджене вибухом майно, що не дає змоги внести його у реєстр пошкодженого внаслідок війни майна, - пояснила Олександра Котяй.

Вона зауважила, що попри це органи місцевого самоврядування виділили кошти на допомогу постраждалим. У селі працювали комунальні підприємства, які засклили розбиті вікна та відремонтували усі дахи.

- Щодо двох будинків, які сильно пошкоджені, Кременчуцька РВА направила запит на два модульні будинка. Наразі вони не залишились без даху над головою – проживають у родичів. Нажаль, і у них документи на право власності на пошкоджене майно не були оформлені належним чином – лише паспорт, а акту здачі в експлуатацію немає … Але держава та органи місцевого самоврядування їм допомагають, - зазначила Олександра Котяй.