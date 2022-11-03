Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини встановлює особу чоловіка, якого знайшли у непритомному стані й він помер

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 743

 

Чоловіка знайшли у Градизьку, госпіталізували до лікарні Кременчука, де він помер не прийшовши до свідомості

У Кременчуцькому районі на одній із вулиць селища Градизьк 12 жовтня 2022 року перехожі знайшли чоловіка у непритомному стані. Його госпіталізували до лікарні Кременчука, де він помер, не прийшовши до свідомості. Наразі особу померлого встановлює поліція.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

— Попередньо відомо, що при померлому не було документів, що засвідчують його особу. За інформацією жителів селища Градизьк, чоловік за життя представлявся Міщенком Сергієм Миколайовичем, 31 березня 1953 року народження. Стверджував, що  до приїзду у Кременчуцький район проживав у Києві, — йдеться у повідомленні.

Прикмети чоловіка: на вигляд 65-70 років, середньої статури, волосся коротке темне з сивиною, очі зелені. Чоловік був одягнений у футболку сірого кольору, спортивні штани темного кольору, чорні  шкарпетки. 

— Якщо вам відома інформація про особу померлого, просимо надати її до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (098) 0804904, (097) 2690614, (0532) 51-75-76, 102, або іншим зручним для вас способом, — звертаються правоохоронці до усіх громадян.
0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Національна поліція
Теги: поліція Полтавщини Градизьк помер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх