Поліція Полтавщини встановлює особу чоловіка, якого знайшли у непритомному стані й він помер

Чоловіка знайшли у Градизьку, госпіталізували до лікарні Кременчука, де він помер не прийшовши до свідомості
У Кременчуцькому районі на одній із вулиць селища Градизьк 12 жовтня 2022 року перехожі знайшли чоловіка у непритомному стані. Його госпіталізували до лікарні Кременчука, де він помер, не прийшовши до свідомості. Наразі особу померлого встановлює поліція.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
Прикмети чоловіка: на вигляд 65-70 років, середньої статури, волосся коротке темне з сивиною, очі зелені. Чоловік був одягнений у футболку сірого кольору, спортивні штани темного кольору, чорні шкарпетки.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер