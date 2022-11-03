Поліція Полтавщини встановлює особу чоловіка, якого знайшли у непритомному стані й він помер

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 743

Чоловіка знайшли у Градизьку, госпіталізували до лікарні Кременчука, де він помер не прийшовши до свідомості

У Кременчуцькому районі на одній із вулиць селища Градизьк 12 жовтня 2022 року перехожі знайшли чоловіка у непритомному стані. Його госпіталізували до лікарні Кременчука, де він помер, не прийшовши до свідомості. Наразі особу померлого встановлює поліція.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

— Попередньо відомо, що при померлому не було документів, що засвідчують його особу. За інформацією жителів селища Градизьк, чоловік за життя представлявся Міщенком Сергієм Миколайовичем, 31 березня 1953 року народження. Стверджував, що до приїзду у Кременчуцький район проживав у Києві, — йдеться у повідомленні.

Прикмети чоловіка: на вигляд 65-70 років, середньої статури, волосся коротке темне з сивиною, очі зелені. Чоловік був одягнений у футболку сірого кольору, спортивні штани темного кольору, чорні шкарпетки.

— Якщо вам відома інформація про особу померлого, просимо надати її до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (098) 0804904, (097) 2690614, (0532) 51-75-76, 102, або іншим зручним для вас способом, — звертаються правоохоронці до усіх громадян.