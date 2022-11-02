Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Полтави Дмитра Голубенка

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 2

Полтавське районне управління поліції встановлює місцезнаходження полтавця Голубенка Дмитра Володимировича, 1991 року народження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Відомо, що чоловік пішов з дому ще 16 вересня і на даний час місце його перебування невідоме.

Прикмети чоловіка: зріст-160 см, волосся каштанового кольору, худорлявої статури.

— Якщо у вас є інформація про зниклого, або вам відоме місце його перебування, просимо повідомити до Полтавського райуправління поліції за телефонами: 095-510-23-48; 095-931-46-34; 099-339-45-71;102 або іншим зручним для вас способом, — йдеться у повідомленні.