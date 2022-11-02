Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Полтави Дмитра Голубенка

Полтавське районне управління поліції встановлює місцезнаходження полтавця Голубенка Дмитра Володимировича, 1991 року народження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Відомо, що чоловік пішов з дому ще 16 вересня і на даний час місце його перебування невідоме.
Прикмети чоловіка: зріст-160 см, волосся каштанового кольору, худорлявої статури.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер