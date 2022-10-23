Кременчужани чули вибухи: Малецький просить залишатись в укриттях

23 жовтня, о 00.38 у Кременчуці оголосили повітряну тривогу. В цей же час частина кременчужан чула вибух.
О 00.50 мер Кременчука Віталій Малецький написав про звуки, схожі на вибух та закликав кременчужан залишатись в укриттях.
Станом на 1.00 в Полтавській ОВА інформацію про вибухи в області не підтвердили.
О 1.10 у тг-каналі Сирена-Кременчук написали, що спрацювало ППО.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер