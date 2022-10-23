Кременчужани чули вибухи: Малецький просить залишатись в укриттях

Сьогодні, 01:05 Переглядів: 1 156

В ОВА інформацію поки не підтвердили

23 жовтня, о 00.38 у Кременчуці оголосили повітряну тривогу. В цей же час частина кременчужан чула вибух.

О 00.50 мер Кременчука Віталій Малецький написав про звуки, схожі на вибух та закликав кременчужан залишатись в укриттях.

Станом на 1.00 в Полтавській ОВА інформацію про вибухи в області не підтвердили.

О 1.10 у тг-каналі Сирена-Кременчук написали, що спрацювало ППО.