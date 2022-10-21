Військова адміністрація вимагає обмежити споживання електроенергії - мерія Кременчука ігнорує

Ракетні обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури України привели до перебоїв у роботі єдиної енергосистеми. Щоб не допускати віялових відключень електроенергії керівники держави закликають до її жорсткої економії. Саме через це Рада оборони Полтавської області ухвалила низку непопулярних, але вкрай необхідних рішень для зменшення споживання електроенергії, з метою забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури та забезпечити населення. Зокрема, щодо відключення вуличного освітлення та тимчасової зупинки роботи електротранспорту.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що таке ж рішення вчора, 20 жовтня, було прийняте на засіданні штабу оборони Кременчуцького району.
За словами Олега Лєдніка, ці рішення та заклики до громадян щодо економії електроенергії принесли перші результати — якщо загальне споживання електроенергії по області 19 жовтня станом на 10.00 становило 500 МВт, то після введення жорстких заходів економії, загальна потужність споживання 20 жовтня зменшилась до 400 Мвт, тобто на 20%.
Він додав, що зараз стоїть завдання зменшити потужності споживання в Полтавській області ще на 100 МВт.
Він пояснив, що скорочення кількості тролейбусів на маршрутах на 50%, що було запроваджено у Кременчуці вчора — недостатньо ефективний захід і потрібно на деякий час повністю зупинити електротранспорт. Це вкрай необхідне, хоча і дуже непопулярне рішення.
Відповідаючи на питання щодо роботи фонтану зранку 21 жовтня та освітлення вуличної реклами у Кременчуці, він зазначив, що це також ознаки ігнорування рішень про скорочення споживання електроенергії деякими чиновниками та суб’єктами підприємницької діяльності.
Олег Лєднік пояснив, що графіку віялових відключень населених пунктів у Кременчуцькому районі немає. Водночас для більш раціонального використання електроенергії наразі ведуться перемовини з керівниками підприємств, які споживають багато електроенергії, щодо переводу їх роботи у нічний час, коли пік споживання спадає.
Олег Лєднік зауважив, що в деяких регіонах країни вже почали вживати більш рішучі заходи з метою економії електроенергії. Зокрема, у Кривому Розі з 19-го жовтня вулиці міста патрулюють мобільні бригади з правоохоронців та працівників мерії, які відстежують факти ігнорування встановлених обмежень на освітлення реклами та іншого нераціонального використання електроенергії. Злісних порушників там вирішено відключати від електропостачання.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер