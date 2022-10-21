Військова адміністрація вимагає обмежити споживання електроенергії - мерія Кременчука ігнорує

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 579 Коментарів: 1

Ракетні обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури України привели до перебоїв у роботі єдиної енергосистеми. Щоб не допускати віялових відключень електроенергії керівники держави закликають до її жорсткої економії. Саме через це Рада оборони Полтавської області ухвалила низку непопулярних, але вкрай необхідних рішень для зменшення споживання електроенергії, з метою забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури та забезпечити населення. Зокрема, щодо відключення вуличного освітлення та тимчасової зупинки роботи електротранспорту.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що таке ж рішення вчора, 20 жовтня, було прийняте на засіданні штабу оборони Кременчуцького району.

За словами Олега Лєдніка, ці рішення та заклики до громадян щодо економії електроенергії принесли перші результати — якщо загальне споживання електроенергії по області 19 жовтня станом на 10.00 становило 500 МВт, то після введення жорстких заходів економії, загальна потужність споживання 20 жовтня зменшилась до 400 Мвт, тобто на 20%.

— Це дає можливість уникнути аварійних та віялових відключеннь електроенергії, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що зараз стоїть завдання зменшити потужності споживання в Полтавській області ще на 100 МВт.

— На засіданні штабу оборони району було ухвалене рішення заборонити експлуатацію електротранспорту та дано доручення керівництву Кременчуцької територіальної громади забезпечити використання альтернативних видів транспорту — автобусів комунального підприємства та маршруток. У Полтаві тролейбуси не їздять з учорашнього дня. У Кременчуці сьогодні зранку чомусь їздять… Рішення Ради оборони обов’язкове для виконання для усіх. Якщо цим нехтувати — залишимося без електроенергії. Кременчуцька тергромада мала строки до 9.00 сьогоднішнього дня забезпечити виконання цього рішення. Ніхто не дозволить його ігнорувати. Якщо будуть ігнорувати – будемо звертатися до правоохоронних органів та притягувати недбайливих чиновників до відповідальності, — зазначив Олег Лєднік.

Він пояснив, що скорочення кількості тролейбусів на маршрутах на 50%, що було запроваджено у Кременчуці вчора — недостатньо ефективний захід і потрібно на деякий час повністю зупинити електротранспорт. Це вкрай необхідне, хоча і дуже непопулярне рішення.

— Ми входимо в зиму. І наскільки раціонально та економно будемо споживати електроенергію, залежить наша енергетична безпека, — додав очільник району.

Відповідаючи на питання щодо роботи фонтану зранку 21 жовтня та освітлення вуличної реклами у Кременчуці, він зазначив, що це також ознаки ігнорування рішень про скорочення споживання електроенергії деякими чиновниками та суб’єктами підприємницької діяльності.

Олег Лєднік пояснив, що графіку віялових відключень населених пунктів у Кременчуцькому районі немає. Водночас для більш раціонального використання електроенергії наразі ведуться перемовини з керівниками підприємств, які споживають багато електроенергії, щодо переводу їх роботи у нічний час, коли пік споживання спадає.

— Розумію, що це незручно для людей, але маємо шукати якийсь вихід і приймати непопулярні рішення, щоб не зупиняти підприємства. Кожний має зробити свій вклад в економію електроенергії й таким чином наближати нашу перемогу, — зазначив керівник району.

Олег Лєднік зауважив, що в деяких регіонах країни вже почали вживати більш рішучі заходи з метою економії електроенергії. Зокрема, у Кривому Розі з 19-го жовтня вулиці міста патрулюють мобільні бригади з правоохоронців та працівників мерії, які відстежують факти ігнорування встановлених обмежень на освітлення реклами та іншого нераціонального використання електроенергії. Злісних порушників там вирішено відключати від електропостачання.