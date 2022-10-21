Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Надзвичайні новини

Військова адміністрація вимагає обмежити споживання електроенергії - мерія Кременчука ігнорує

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 579 Коментарів: 1

 

Жорстка економія електроенергії потрібна для уникнення її відключення

Ракетні обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури України привели до перебоїв у роботі єдиної енергосистеми. Щоб не допускати віялових відключень електроенергії керівники держави закликають до її жорсткої економії. Саме через це Рада оборони Полтавської області ухвалила низку непопулярних, але вкрай необхідних рішень для зменшення споживання електроенергії, з метою забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури та забезпечити населення. Зокрема, щодо відключення вуличного освітлення та тимчасової зупинки роботи електротранспорту.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що таке ж рішення вчора, 20 жовтня, було прийняте на засіданні штабу оборони Кременчуцького району.

За словами Олега Лєдніка, ці рішення та заклики до громадян щодо економії електроенергії принесли перші результати — якщо загальне споживання електроенергії по області 19 жовтня станом на 10.00 становило 500 МВт, то після введення жорстких заходів економії, загальна потужність споживання 20 жовтня зменшилась до 400 Мвт, тобто на 20%.

— Це дає можливість уникнути аварійних та віялових відключеннь електроенергії, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що зараз стоїть завдання зменшити потужності споживання в Полтавській області ще на 100 МВт.

 

— На засіданні штабу оборони району було ухвалене рішення заборонити експлуатацію електротранспорту та дано доручення керівництву Кременчуцької територіальної громади забезпечити використання альтернативних видів транспорту — автобусів комунального підприємства та маршруток. У Полтаві тролейбуси не їздять з учорашнього дня. У Кременчуці сьогодні зранку чомусь їздять… Рішення Ради оборони обов’язкове для виконання для усіх. Якщо цим нехтувати — залишимося без електроенергії. Кременчуцька тергромада мала строки до 9.00 сьогоднішнього дня забезпечити виконання цього рішення. Ніхто не дозволить його ігнорувати. Якщо будуть ігнорувати – будемо звертатися до правоохоронних органів та притягувати недбайливих чиновників до відповідальності, — зазначив Олег Лєднік.

Він пояснив, що скорочення кількості тролейбусів на маршрутах на 50%, що було запроваджено у Кременчуці вчора — недостатньо ефективний захід і потрібно на деякий час повністю зупинити електротранспорт. Це вкрай необхідне, хоча і дуже непопулярне рішення.

— Ми входимо в зиму. І наскільки раціонально та економно будемо споживати електроенергію, залежить наша енергетична безпека, — додав очільник району.

 

Відповідаючи на питання щодо роботи фонтану зранку 21 жовтня та освітлення вуличної реклами у Кременчуці, він зазначив, що це також ознаки ігнорування рішень про скорочення споживання електроенергії деякими чиновниками та суб’єктами підприємницької діяльності.

Олег Лєднік пояснив, що графіку віялових відключень населених пунктів у Кременчуцькому районі немає. Водночас для більш раціонального використання електроенергії наразі ведуться перемовини з керівниками підприємств, які споживають багато електроенергії, щодо переводу їх роботи у нічний час, коли пік споживання спадає.

— Розумію, що це незручно для людей, але маємо шукати якийсь вихід і приймати непопулярні рішення, щоб не зупиняти підприємства. Кожний має зробити свій вклад в економію електроенергії й таким чином наближати нашу перемогу, — зазначив керівник району.

Олег Лєднік зауважив, що в деяких регіонах країни вже почали вживати більш рішучі заходи з метою економії електроенергії. Зокрема, у Кривому Розі з 19-го жовтня вулиці міста патрулюють мобільні бригади з правоохоронців та працівників мерії, які відстежують факти ігнорування встановлених обмежень на освітлення реклами та іншого нераціонального використання електроенергії. Злісних порушників там вирішено відключати від електропостачання.

10
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА тролейбуси економія електроенергія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

21
Мария:
Сьогодні, 14:35

Во  всех  многоэтажных  домах  всю  ночь горит  свет    в  подъездах.  Нужно  бы  решить эту  проблему.


2 3

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх