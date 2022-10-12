Графіка відключення електроенергії кременчужанам не нададуть, бо вони — аварійні

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 639

Введення відключення відбувається протягом 15 хвилин за командою «Укренерго» без попередження органів влади та споживачів

Кременчужанам не нададуть графіка аварійних відключень електроенергії, оскільки вони — не планові, а аварійні.

Служба допомоги мера кременчужанам надала роз'яснення щодо відключень електроенергії. Тут пояснюють, що графік аварійних відключень — це графік саме аварійних, а не погодинних відключень, тому заздалегідь озвучити тривалість та перелік населених пунктів чи адрес, де обмежать електропостачання, неможливо.

« Застосовуються такі аварійні відключення при раптовому порушенні режиму роботи об’єктів електроенергетики. Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Вводить в дію графіки аварійних відключень обленерго за командою диспетчерського центру НЕК «Укренерго» без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади », — йдеться в повідомленні .

При цьому введення такого графіка має бути виконане протягом 15 хвилин із моменту отримання команди. Скасувати їх може також лише НЕК «Укренерго».

Напередодні «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що обмеження електропостачання найперше стосуватимуться промислових споживачів. Проте у разі потреби для балансування енергосистеми аварійне відключення можуть застосувати для населення за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК «Укренерго» і для інших споживачів. Подібні заходи в Україні запроваджують через масовані обстріли російської армії 10-11 жовтня нашої енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, через дефіцит потужностей в енергосистемі з 8.30 відключили електропостачання у деяких районах Кременчука.