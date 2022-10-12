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Кременчук, Путін проти українського народу

У підриві Керченського мосту знайшли «кременчуцький слід»

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 2 482

 

«Слідчі» розповіли, що координатор підриву (співробітник ГКР) використовував мобільний номер, зареєстрований на кременчужанина С.В. Андрейченка

Федеральна служба безпеки росії знайшов «кременчуцький слід» у підтриві Керченського мосту, який поєднував росію з тимчасово анексованим Кримом. «Слідчі» розповіли, що координатор підриву (співробітник ГКР) використовував мобільний номер, зареєстрований на кременчужанина С.В. Андрейченка.

Повна версія ФСБ про вибух на Керченському мосту (мовою оригіналу):

  • организатором было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура
  • бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)
  • к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985)
  • с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, город Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (Москва)
  • на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае
  • 7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злоба (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму
  • в этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв
  • контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР Иван Иванович, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины С. В. Андрейченко (1988) из Кременчуга.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Крим
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