Кременчужани почали отримувати «Калію йодид» у своїх амбулаторіях

Сьогодні, 5 жовтня, у Кременчуці почали видавати таблетки «Калій йодиду». Препарат можна отримати для себе та членів родини у своїй амбулаторії. Для цього потрібно пред'явити декларацію із сімейним лікарем і паспорт. Таблетки видають від 9.00 до 17.40 під розпис.
Дорослим видають по 1 таблетці у дозуванні 125 мг (ріжуть блістер).
Дітям також видають з розрахунку 1 таблетка на 1 дитину, а вже батьки самі вдома ламатимуть таблетки відповідно до рекомендованої МОЗ вікової схеми:
Таблетки калій йодиду, які сьогодні почали видавати кременчужанам в Амбулаторії №5 КНМП «ЦПМСД №3», придатні до квітня 2023 р.
Важливо! Лікарі наголошують, що прийом «Калій йодиду» є максимально ефективним протягом 6 годин після офіційного повідомлення місцевої влади про виникнення радіаційного забруднення. Прийом цього препарату після 40 років не рекомендується.
Чому калій йодид не рекомендовано вживати людям 40+?
Після 40 років щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод, отже прийом калію йодиду може завдати більше шкоди, ніж користі. Варто пам’ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи.
Нагадуємо, що слід мати вдома кременчужанам, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер