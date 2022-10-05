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Кременчук, Здоров'я

Кременчужани почали отримувати «Калію йодид» у своїх амбулаторіях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 226

  

Дорослим таблетки видають у «єдиному вікні», а дітям у сімейних лікарів

Сьогодні, 5 жовтня, у Кременчуці почали видавати таблетки «Калій йодиду». Препарат можна отримати для себе та членів родини у своїй амбулаторії. Для цього потрібно пред'явити декларацію із сімейним лікарем і паспорт. Таблетки видають від 9.00 до 17.40 під розпис.

   

Дорослим видають по 1 таблетці у дозуванні 125 мг (ріжуть блістер).

Дітям також видають з розрахунку 1 таблетка на 1 дитину, а вже батьки самі вдома ламатимуть таблетки відповідно до рекомендованої МОЗ вікової схеми:

  • діти до 1 місяця - 16 мг;
  • діти від 1 місяця до 3 років - 32 мг;
  • діти від 3 до 12 років - 62,5 мг.

 

Таблетки калій йодиду, які сьогодні почали видавати кременчужанам в Амбулаторії №5 КНМП «ЦПМСД №3», придатні до квітня 2023 р.

Важливо! Лікарі наголошують, що прийом «Калій йодиду» є максимально ефективним протягом 6 годин після офіційного повідомлення місцевої влади про виникнення радіаційного забруднення. Прийом цього препарату після 40 років не рекомендується.

Чому калій йодид не рекомендовано вживати людям 40+?

Після 40 років щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод, отже прийом калію йодиду може завдати більше шкоди, ніж користі. Варто пам’ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи.

Нагадуємо, що слід мати вдома кременчужанам, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: калій йодид радіація амбулаторія таблетки калій йодид - 125
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