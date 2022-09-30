Повітряна тривога перервала матч: «Кремінь» поступився «Оболоні»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 158

Сьогодні, 30 вересня, футболісти «Кременя» зіграли з київською «Оболонню» на стадіоні «Кремінь-Арена». У матчі проти одного з лідерів команда Романа Локтіонова програла Оболоні з рахунком - 3:0.

У другому таймі гру перервала повітряна тривога, після якої команди виїхали в укриття.

Кремінь — Оболонь — 3:0

Кремінь: Єрмолов, Агапов, Кальчук, Аркуша, Азізов, Панчишин, Галоян, Галата, Глоба, Фальковський, Куць. Запасні: Музичка, Пилипенко, Сидоренко, Товкач, Савіцькій, Матвєєв, Лісняк, Молько, П'ятибрат, Бондар, Вівдич

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Тєрєхов, Карась, Фатєєв, Чернов, Мороз, Покотилюк, Груша, Краснопір, Батальський. Запасні: Кичак, Осмак, Савченко, Корохов, Машталір, Єрмоленко, Черненко

Подробиці матчу та післяматчеві коментарі очікуйте на нашому сайті найближчим часом.