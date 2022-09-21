Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Культура, Освіта, Полтавщина

У Козельщині створили культурно-освітній центр європейського рівня – у Кременчуці такого немає

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 143

  

Два роки тому стару бібліотеку селища перетворили на Smart Простір — сучасний громадський культурно-освітній простір Козельщини

Найкраща бібліотека, а точніше громадський культурно-освітній простір, у Кременчуцькому районі знаходиться не у найбільшому та найбагатшому місті району — промисловому Кременчуці, а у маленькому селищі міського типу Козельщині, в якому проживає близько 7 тисяч жителів (а у Козельщинській СТГ — менш як 11 тисяч). Як так сталося та чому Кременчуку треба вчитися у Козельщини?

20 вересня група журналістів з різних ЗМІ Кременчука побували в смт Козельщина на запрошення Кременчуцької РВА. Звісно, що журналістам показали двоповерховий громадський культурно-освітній Smart Простір, який став справжньою перлиною селища та центром його громадського життя.

 

А створили його два роки тому у приміщенні старенької районної бібліотеки за ініціативою та фінансування Благодійного фонду Миколи Сушка Smart Foundation.

Новину про це журналістам розповіла менеджер з регіонального розвитку Благодійного фонду Тетяна Бражник, яка працює у цьому центрі.

 

Назвати громадський культурно-освітній Smart Простір бібліотекою тепер не можна, бо він поєднує в собі багато функцій. Окрім сучасної бібліотеки з дизайнерським ремонтом та читальною залою, зручними меблями та комп’ютерним обладнанням, серед якого вбудовані системи для прослуховування аудіокниг, тут є зала для проведення освітніх лекцій та перегляду кінофільмів, комп’ютерний клас та принт-центр, зона для відпочинку та творча студія, зали для індивідуальних занять та роботи у групах, дитяча зона та кухонний куточок, де кожний може приготувати собі каву.

 

У приміщенні встановлені системи кондиціонування та оновлення повітря, пожежна сигналізація та працює система відеоспостереження.

За словами Тетяни Бражник, окрім проведення сучасного ремонту культурно-освітнього простору та його оснащення усім необхідним, бібліотека поповнилась двома тисячами бестселерів та новинок. А у принт-центрі є навіть 3D принтер, на якому діти навчаються 3D-моделюванню. Послугами ксерокопіювання можуть безплатно користуватися місцеві жителі.

 

До речі, усі освітні послуги та гуртки у Smart Просторі безкоштовні. А їх тут дуже багато, як для дітей, так і для дорослих. Охочі можуть вивчати англійську, або вдосконалювати українську, займатися творчістю чи оволодівати новітніми комп’ютерними технологіями, або просто відпочивати з книгою та чашкою кави у руках, лежачи на зручному диванчику у читальному залі.

Під час нашого приходу саме так, накривши ноги пледом, читала книгу вимушена переселенка із Харкова.

 

А на стінах коридору культурно-освітнього центру висять майстерно зроблені портрети місцевих жителів з розповіддю про них.  

Тетяна Бражник повідомила, що у громадському культурно-освітньому Smart Просторі працює 8 фахівців – 4 колишні бібліотекарі, яких утримує територіальна громада, та 4 працівники, зарплату яким виплачує Благодійний фонд Миколи Сушка Smart Foundation.

 

- Ми працюємо разом, все робимо дружньо, спільно організовуємо усі культурно-освітні заходи. Наша мета – дати можливість жителям громади, як дітям, так і дорослим розкрити свої можливості, отримати місце для відпочинку та спілкування. Ви, мабуть, бачили гасло на стіні у творчій студії – «Йди до своєї мети», - додала Тетяна Бражник.

 

Громадський культурно-освітній Smart Простір у Козельщині — це той рівень, до якого треба тягнутися усім громадам, зокрема, й Кременчуцькій. Не закривати бібліотеки під приводом їх «оптимізації», а перетворювати їх у сучасні громадсько-освітні центри, залучаючи кошти як з міського бюджету, так і від благодійників та потужних підприємств міста.

 

- Хотілося створити осередок, де козельщани та гості Козельщини могли б одночасно випити кави та почитати книги… Наш проєкт не передвиборчий, він довготривалий — ми підписали договір оренди приміщення на 20 років. Тому зацікавлені робити не тільки якісний ремонт (як для себе), а ще й плануємо наповнити простір інтелектуальними, гуманітарними заходами. Прагнемо, щоб він став місцем позитивних змін кожного відвідувача, безперервного й усебічного особистісного розвитку та культурного дозвілля й змін району. Я дуже вірю в це і зроблю все, щоб так і сталося!, - зазначив засновник Благодійного фонду Smart Foundation Микола Сушко.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Козельщина бібліотека благодійний фонд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх