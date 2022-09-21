У Козельщині створили культурно-освітній центр європейського рівня – у Кременчуці такого немає

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 143

Найкраща бібліотека, а точніше громадський культурно-освітній простір, у Кременчуцькому районі знаходиться не у найбільшому та найбагатшому місті району — промисловому Кременчуці, а у маленькому селищі міського типу Козельщині, в якому проживає близько 7 тисяч жителів (а у Козельщинській СТГ — менш як 11 тисяч). Як так сталося та чому Кременчуку треба вчитися у Козельщини?

20 вересня група журналістів з різних ЗМІ Кременчука побували в смт Козельщина на запрошення Кременчуцької РВА. Звісно, що журналістам показали двоповерховий громадський культурно-освітній Smart Простір, який став справжньою перлиною селища та центром його громадського життя.

А створили його два роки тому у приміщенні старенької районної бібліотеки за ініціативою та фінансування Благодійного фонду Миколи Сушка Smart Foundation.

Новину про це журналістам розповіла менеджер з регіонального розвитку Благодійного фонду Тетяна Бражник, яка працює у цьому центрі.

Назвати громадський культурно-освітній Smart Простір бібліотекою тепер не можна, бо він поєднує в собі багато функцій. Окрім сучасної бібліотеки з дизайнерським ремонтом та читальною залою, зручними меблями та комп’ютерним обладнанням, серед якого вбудовані системи для прослуховування аудіокниг, тут є зала для проведення освітніх лекцій та перегляду кінофільмів, комп’ютерний клас та принт-центр, зона для відпочинку та творча студія, зали для індивідуальних занять та роботи у групах, дитяча зона та кухонний куточок, де кожний може приготувати собі каву.

У приміщенні встановлені системи кондиціонування та оновлення повітря, пожежна сигналізація та працює система відеоспостереження.

За словами Тетяни Бражник, окрім проведення сучасного ремонту культурно-освітнього простору та його оснащення усім необхідним, бібліотека поповнилась двома тисячами бестселерів та новинок. А у принт-центрі є навіть 3D принтер, на якому діти навчаються 3D-моделюванню. Послугами ксерокопіювання можуть безплатно користуватися місцеві жителі.

До речі, усі освітні послуги та гуртки у Smart Просторі безкоштовні. А їх тут дуже багато, як для дітей, так і для дорослих. Охочі можуть вивчати англійську, або вдосконалювати українську, займатися творчістю чи оволодівати новітніми комп’ютерними технологіями, або просто відпочивати з книгою та чашкою кави у руках, лежачи на зручному диванчику у читальному залі.

Під час нашого приходу саме так, накривши ноги пледом, читала книгу вимушена переселенка із Харкова.

А на стінах коридору культурно-освітнього центру висять майстерно зроблені портрети місцевих жителів з розповіддю про них.

Тетяна Бражник повідомила, що у громадському культурно-освітньому Smart Просторі працює 8 фахівців – 4 колишні бібліотекарі, яких утримує територіальна громада, та 4 працівники, зарплату яким виплачує Благодійний фонд Миколи Сушка Smart Foundation.

- Ми працюємо разом, все робимо дружньо, спільно організовуємо усі культурно-освітні заходи. Наша мета – дати можливість жителям громади, як дітям, так і дорослим розкрити свої можливості, отримати місце для відпочинку та спілкування. Ви, мабуть, бачили гасло на стіні у творчій студії – «Йди до своєї мети», - додала Тетяна Бражник.

Громадський культурно-освітній Smart Простір у Козельщині — це той рівень, до якого треба тягнутися усім громадам, зокрема, й Кременчуцькій. Не закривати бібліотеки під приводом їх «оптимізації», а перетворювати їх у сучасні громадсько-освітні центри, залучаючи кошти як з міського бюджету, так і від благодійників та потужних підприємств міста.