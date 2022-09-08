У бою на Харківському напрямку загинув 28-річний десантник з Полтавщини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 99

До війни полеглий Герой жив у селі Святилівка Градизької СТГ

Володимир Ковтунович загинув вчора, 7 вересня, під час ведення бойових дій у районі села Максимівка Харківської області.

Про це повідомляє полтавське видання ЗМІСТ, якому про загибель Героя розповів голова Градизької територіальної громади.

Солдат Володимир Ковтунович пішов на війну 1 липня добровольцем. Воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Володимир народився у 1994 році, тобто йому виповнилося лише 28 років. До війни разом з дружиною жив у селі Святилівка. Має доньку.

За словами земляків, він був сміливим, відчайдушним, безмежно любив свою дружину та єдину доньку. Про час та місце прощання повідомлять невдовзі.

Вічна пам’ять полеглому українському Герою!