У бою на Харківському напрямку загинув 28-річний десантник з Полтавщини

Володимир Ковтунович загинув вчора, 7 вересня, під час ведення бойових дій у районі села Максимівка Харківської області.
Про це повідомляє полтавське видання ЗМІСТ, якому про загибель Героя розповів голова Градизької територіальної громади.
Солдат Володимир Ковтунович пішов на війну 1 липня добровольцем. Воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Володимир народився у 1994 році, тобто йому виповнилося лише 28 років. До війни разом з дружиною жив у селі Святилівка. Має доньку.
За словами земляків, він був сміливим, відчайдушним, безмежно любив свою дружину та єдину доньку. Про час та місце прощання повідомлять невдовзі.
Вічна пам’ять полеглому українському Герою!
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер