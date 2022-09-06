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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці реорганізують комунальну стоматологію і скоротять частину працівників

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 454

 

Стоматологічне відділення у лікарні «Придніпровській» поки що відкривати не збираються

У Кременчуці реорганізують комунальну стоматологію. Цю інформацію підтвердив «Кременчуцькому Телеграфу» очільник міського департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Зараз у Кременчуцькому міському стоматологічному центрі йде оптимізація штатного розпису.

За словами пана Середи, реорганізація обумовлена тим, що штатний розклад Кременчуцького міського стоматологічного центру формувався ще у 80-90-ті роки, коли у місті не було приватної стоматології:

- На будь-якому підприємстві, якщо не потрібні його функції у тому об'ємі, проводиться оптимізація штатного розпису згідно з навантаженням, яке є. Послуги (комунальної стоматології – ред.) менше користуються попитом вже останні 8 років.

Очільник департаменту охорони здоров'я запевнив, що закривати відділення не планують – і надалі працюватимуть відділення «Центральне» на вул. Київській, 14, «Крюківське» на вул. Манагарова, 9 та «Молодіжне» на проспекті Лесі Українки, 80. Також він наголосив, що усі послуги для пільгової категорії населення залишаться на тому ж рівні.

Проте скоротять частину працівників, яких саме – вирішить спеціальна комісія у медзакладі. Співробітникам, які підпадуть під скорочення, мають повідомити про це у встановленому законодавством порядку – не пізніше, ніж за 3 місяці.

А от стоматологічне відділення у лікарні «Придніпровській» відкривати не збираються, поки не закінчиться епідемія коронавірусу, бо там знову можуть розвернути ковідний шпиталь.

- Коли буде закінчена пандемія коронавірусу (карантин зараз МОЗ продовжило до 31 грудня), тоді можна це питання ставити, – сказав Максим Середа про перспективи відновлення роботи відділення «Придніпровського». - Зараз я не можу на нього відповісти.

Нагадаємо, після закриття стоматполіклініки №3, що знаходилася у районі набережної Придніпровського парку, частина працівників перейшла у лікарню «Придніпровську», але потім, коли там відкрився ковідний шпиталь, їх перевели у відділення на вулиці Київській.

Щодо скорочення персоналу дитячої стоматологічної лікарні питання зараз не стоїть – там медики працюють у звичайному режимі, необхідне навантаження є.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стоматологія реорганізація оптимізація скорочення

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