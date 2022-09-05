На початку вторгнення рф у Полтаві розстріляли машину поліцейського

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Від отриманих вогнепальних поранень 37-річний Олександр та його колега Володимир Володін загинули на місці

Заступник командира батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Полтава» Олександр Білаш загинув 26 лютого 2022. Його автомобіль, в якому він їхав разом з напарником, розстріляли неподалік контрольно-пропускного пункту однієї з військових частин у Полтаві. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Від отриманих вогнепальних поранень 37-річний Олександр та його колега Володимир Володін загинули на місці.