На початку вторгнення рф у Полтаві розстріляли машину поліцейського

Від отриманих вогнепальних поранень 37-річний Олександр та його колега Володимир Володін загинули на місці
Заступник командира батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Полтава» Олександр Білаш загинув 26 лютого 2022. Його автомобіль, в якому він їхав разом з напарником, розстріляли неподалік контрольно-пропускного пункту однієї з військових частин у Полтаві. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Від отриманих вогнепальних поранень 37-річний Олександр та його колега Володимир Володін загинули на місці.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер