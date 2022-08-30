Генерала з Кременчука Кривоноса хочуть притягти до відповідальності за «незаконну оборону» аеропорту Жуляни

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Нове розслідування, фігурантом якого виявився відомий генерал-майор запасу з Кременчука Сергій Кривонос, стало найгучнішою подією початку тижня. Кривонос заявляє про політичну справу проти нього. Натомість Державне бюро розслідувань стверджує, що перевіряє можливі факти розкрадання майна аеропорту Київ (Жуляни) навесні 2022 року, коли Кривонос керував обороною летовища. Про це повідомляє видання НВ.

Чутлива тема, що ставить під сумнів доцільність дій Кривоноса під час оборони Києва на першому етапі російського вторгнення та його роль у той час, миттєво спровокувала хвилю суперечок і обурення в соцмережах - ще до того, як Генштаб ЗСУ та ДБР виступили з офіційними роз’ясненнями.

НВ зібрав аргументи всіх сторін та розповідає, що ж саме спровокувало дискусії і численні запитання до слідчих ДБР.

Скандал довкола Сергія Кривоноса: що сталося?

У неділю, 28 серпня, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу, де фігурує генерал-майор Сергій Кривонос. Бутусов стверджував, що йдеться і про те, чи законно Кривонос керував обороною столичного аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) у перші місяці російського вторгнення — зокрема в березні 2022 року.

- Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва, - написав Бутусов

До свого допису він долучив коментар самого Сергія Кривоноса, а також кілька документів, серед яких:

запит Дмитра Павлія, старшого слідчого Головного слідчого управління ДБР, до Генштабу ЗСУ, з проханням уточнити: чи перебував Кривонос на військовій службі з 25 лютого по 10 квітня 2022 року, чи був він уповноважений організовувати оборону аеропорту Київ, якщо ні - то чи було проведено перевірки підстав його перебування на території летовища в цей час та віддання наказів іншим військовим формуванням;

ймовірний витяг з наказу про призначення генерал-майора Сергія Кривоноса керівником оборони аеропорту Київ, підписаного Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним (від 13 березня 2022);

підтвердження від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки при призов Кривоноса і відправлення його в розпорядження Головнокомандувача ЗСУ (від 13 березня 2022).

При цьому в документах, які оприлюднив Бутусов (зокрема в запиті ДБР) дійсно йдеться про розслідування кримінального провадження, відкритого 6 серпня, «про можливі протиправні дії військових службових осіб, вчинені щодо майна Комунального підприємства Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни)».

Натомість у своєму коментарі щодо цієї справи, який також цитує Бутусов, генерал-майор Сергій Кривонос відкидає можливі звинувачення на свою адресу і стверджує, що:

перед вторгненням РФ він дійсно був звільнений з армії (як вважає сам Кривонос, «через критику бездіяльності Володимира Зеленського у сфері оборони та провалу Офісом президента та Міністерством оборони підготовки України до російської агресії»);

25 лютого, наступного дня після нападу Росії, Кривонос дійсно виїхав в аеропорт Київ (Жуляни) , щоб «ознайомитися з обстановкою» — оскільки вважав, що «противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ»;

(як вважає сам Кривонос, «через критику бездіяльності Володимира Зеленського у сфері оборони та провалу Офісом президента та Міністерством оборони підготовки України до російської агресії»); 25 лютого, наступного дня після нападу Росії, Кривонос дійсно , щоб «ознайомитися з обстановкою» — оскільки вважав, що «противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ»; за словами Кривоноса, на той момент у Жулянах «були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні»;

які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні»; через це Кривонос зателефонував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, доповів про обстановку, «і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту »;

»; 13 березня Залужний підтвердив повноваження Кривоноса особистим наказом, того ж дня генерал-майора, як стверджує він сам, знову зарахували на військову службу;

особистим наказом, того ж дня генерал-майора, як стверджує він сам, знову зарахували на військову службу; 29 березня Кривонос, відвідавши Залужного, дізнався, що наказ про зарахування його на службу нібито скасовано (начебто за наказом Зеленського, як стверджує генерал-майор);

(начебто за наказом Зеленського, як стверджує генерал-майор); 2 серпня ДБР порушило кримальну справу, яку Кривонос вважає «замовною» з боку Банкової («У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом», - стверджує Кривонос).

Генерал-майор Сергій Кривонос в аеропорту Київ (Жуляни) навесні 2022 року / Інфографіка: Сергій Стерненко / Телеграм

Генерал-майор також розповів про те, що саме він зробив для організації оборони аеропорту Київ, отримавши від Генштабу ЗСУ на початку березня «партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм».

- Я об'єднав усі підрозділи, у більшості з необстріляних людей - прикордонників, строковиків з президентського полку, нацгвардійців добровольців, ветеранів морської піхоти, побратимів з ДУК, та курсантів Військового інституту університету Шевченка, і вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідне зробити терміново», - стверджує Кривонос.

За його словами, злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр - підготовлені до протидесантної оборони. Також було налагоджено підготовку особового складу та проведено учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ, розповідає Кривонос, наголошуючи, що всі його дії «були підтверджені керівництвом ЗСУ».

Аналогічні пояснення він дав в ефірі телеканалу Київ:

ДБР у своїй офіційній заяві щодо резонансної справи повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища, а не «за захист аеропорту».

Кримінальне провадження порушено за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Бюро стверджує, що перевіряє інформацію «щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна».

- Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю, - пояснюють слідчі ДБР, вочевидь маючи на увазі загадане Кривоносом залиття смуги «машинним мастилом» та перегородження її технікою.

- ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні, - підкреслюють у ДБР.

Як відповів Генштаб ЗСУ на заяви Бутусова і Кривоноса

У Генштабі ЗСУ докладну відповідь на звинувачення, оприлюднені Юрієм Бутусовим та Сергієм Кривоносом, оприлюднили вдень 29 серпня.

Керівництво Збройних сил України заявило, що публічні заяви Сергія Кривоноса про нібито вплив Зеленського на органи досудового розслідування та звільнення його з військової служби «не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану».

Генштаб ЗСУ також спростував такі твердження Бутусова і Кривоноса:

заяву Бутусова про те, що «по військових штабах ЗСУ на фронті» нібито розсилають «телеграму» про порушення кримінальної справи проти Кривоноса («ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством - через листування, - запевнили у Генштабі, додавши, що таке листування ДБР веде лише з Міноборони та Генштабом ЗСУ)

інформацію про нібито повернення Кривоноса на військову службу («З24 лютого 2022 року до сьогодні Кривонос С. Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався»);

дані про нібито більшу, аніж добровольчу, роль генерал-майора запасу Кривоноса в обороні аеропорту Київ («Від початку широкомасштабної збройної агресії його [Cергія Кривоноса], виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід щодо оборони краматорського аеродрому 2014 року, Головнокомандувачем ЗС України було призначено керівником оборони аеропорту Київ»).

У Генштабі ЗСУ окремо підкреслили, що оприлюдені Бутусовим документи «не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації». «Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗСУ [Володимира Зеленського] щодо його звільнення з військової служби не надходило», - йдеться в повідомленні. Керівництво ЗСУ також зауважило, що після стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт Київ взяли під охорону та оборону підрозділи Територіальної оборони ЗСУ, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос «був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту».

Генштаб також закликав українських журналістів та публічних діячів утриматися від «публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів», а правоохоронців - відреагувати на оприлюднення «відомостей з обмеженим доступом» у публікації Бутусова.

Також у Генштабі ЗСУ нагадали, що вже передали в ДБР усю запитувану інформацію щодо оборони аеропорту Жуляни та участі в ній генерал-майора Кривоноса.

Хто такий генерал-майор Сергій Кривонос?

Сергієві Кривоносу 52 роки, з березня 2019 року до грудня 2020-го він був заступником секретаря РНБО (Ради національної безпеки і оборони України). З грудня 2015 до березня 2019-го року — перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На початку 2000-х — командир групи спецпризначення, згодом служив на керівних посадах в Командуванні сухопутних та аеромобільних військ. У 2003—2004 роках двічі був у відрядженнях в Іраку, охороняючи керівництво Збройних сил України.

Російське вторгнення на Донбас у 2014 році Сергій Кривонос, тоді полковник, зустрів на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ. Тоді ж особисто командував обороною Краматорського аеродрому.

На початку травня 2019 року очолив новостворену міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Однак 29 листопада 2019 року Володимир Зеленський, звільнив Кривоноса з цієї посади.

5 червня 2021 року, Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України

До масштабного вторгнення РФ та протягом першого пів року після нього генерал-майор Сергій Кривонос дійсно неодноразово критикував вище керівництво країни. Зокрема на початку лютого 2022 року він критикував недостатність практичних занять в армії та покоління командирів, «які виросли на бордюрі, тумбочці, ліжку і папері, а також покоління «Power Point-рейнджерів, які росли на тому, що робили шикарні презентації, гарні мультики, картинки, слайди». Кривонос також нагадував, що на початку російської агресії в 2014 році українська армія зіштовхнулася з дефіцитом техніки, яка була або розпроданою, або перебувала у непридатному стані.

Вже після початку вторгнення Кривонос критикував керівників Сил спецоперації за те, що ССО використовувалися «як штурмова піхота навіть в тому ж Сєвєродонецьку чи Лисичанську, а в кожного з цих бійців вкладено десятки, мільйони гривень, а в деяких і доларів». Він також заявляв про «зацікавленість в Офісі президента» призначати «мовчазних, відданих людей, а не професіоналів, які користуються авторитетом», а також про нібито вплив Банкової на процеси в Генштабі ЗСУ. «Залужний дуже часто не може робити певні речі, бо він хоч і є головнокомандувачем, але в певних моментах оточення президента України керує його процесами», — стверджував Кривонос в інтерв'ю Радіо НВ на початку серпня 2022 року.

Як реагують в Україні на резонансну ситуацію

Ситуація довкола генерал-майора Сергія Кривоноса спровокувала помітну хвилю суперечок в мережі. Оригінальною публікацією Юрія Бутусова поділилися вже понад 9 тис. осіб, під нею оприлюднено 1 тис. коментарів, автори яких висловлюють обурення предметом кримінального провадження — у тому вигляді, як його виклав журналіст.

Водночас інші користувачі закидають Кривоносу ухил в політику, що неприпустимо для військового.

Серед тих, хто висловився на підтримку Сергія Кривоноса - його колишній підлеглий Валерій Маркус, український військовий-ветеран, письменник (Сліди на дорозі, 2018), блогер і мандрівник. Він служив у складі 47 окремого штурмового полку та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

- Пане генерал Сергій Кривонос, мав честь у 2014 році воювати під вашим командуванням. Ви один з найдостойніших командирів, з якими мені доводилося служити, - написав Маркус . - Розуміємо, що у справі, з якою ви зараз зіштовхнулися присутній політичний контекст. Тому ви, можете розраховувати на підтримку мою і моїх побратимів як в публічній площині, так і не публічній.

Також у таборі захисників Кривоноса - політичні опоненти Офісу президента, зокрема нардеп від Європейської солідарності Марія Іонова.





Активіст Сергій Стерненко зауважив, що відповідно до оприлюднених Юрієм Бутусовим документів Сергій Кривонос «статусу підозрюваного чи свідка у цьому провадженні зараз не має».

- Якщо ж дійсно Кривоноса хочуть притягти до відповідальності за „незаконну оборону“ аеропорту Жуляни, то тоді треба так само притягати і тисячі добровольців, які після 24. 02 стали до захисту України, - зауважив Стерненко . - Мене також. Я взагалі брав участь у обороні Київщини без будь-якого оформлення, хоча за нормами МГП [міжнародного гуманітарного права] я був цілком легальним комбатантом. Та, підозрюю, у ДБР не чули про якесь там міжнародне гуманітарне право.

Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури України в уряді Володимир Гройсмана погодився, «що критика не на часі і всі з’ясування стосунків, хто де чим займався до і під час [вторгнення] - після перемоги».

- Але, можна, щоб принцип взаємного внутрішнього непоборювання дотримувався усіма сторонами? Бо результат може виявитися протилежним очікуванням, - закликав Омелян

Коментуючи хвилю обурення, юристка Агія Загребельска, співзасновниця громадської організації Ліга антитрасту та колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету закликала ДБР «вийти на брифінг і відповісти на питання журналістів щодо розслідування проти Сергія Кривоноса та інших військових».

На її думку, лише такий крок міг би «виключити будь-які підозри в політичній розправі і, тим більш, в переслідуванні за захист України від окупанта». «Інакше цей дебільний вчинок суттєво підірве довіру до вищого керівництва держави та, як наслідок, послабить нашу обороноздатність», - наголосила на ризикованих наслідках скандалу Загребельска.

З нею погодилася телеведуча Суспільного.Крим Лариса Волошина, підкресливши чутливість теми.

«Це те, про що і я говорю. Спроба довірити таку чутливу тему „говорячим лайнометам на довєрії“ - а це вже траплялося мені кілька разів у стрічці - тільки підвищує градус напруги», - підтримала вона заклик Загребельскої, закликавши колег «вимагати відповідей».