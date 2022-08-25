В Україні хочуть змінити тривалість навчання у вишах

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 218

У Міністерстві освіти й науки хочуть зробити тривалість навчання у вишах гнучкішим. І навіть презентували План відновлення освіти та науки. Про це повідомили у Соціальній інформаційній платформі.

У МОН вважають однією з проблем у системі вищої освіти в Україні є жорстко зафіксована в законодавстві тривалість освітньої програми, і це потрібно змінювати.

Система гнучкої тривалості навчання, яку хочуть запровадити, передбачає можливість проходження освітньої програми бакалаврату в термін від 2 до 6 років, а магістратури – від 1 до 4 років. Це сприятиме зменшенню середнього віку виходу на ринок праці фахівців з вищою освітою, - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з Планом відновлення освіти та науки за посиланням.