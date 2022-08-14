Кременчук втратив воїна

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При виконані бойового завдання, внаслідок ворожого артелерійського обстрілу загинув боєць 3 окремого стрілецького батальйону ДУК «ПС» Валерій «Козак» Тригуб.

Учасник війни на Донбасі протягом років, після повномасштабного російського вторгнення він захищав Україну в лавах Добровольчого Українського Корпусу, воював на одному з найважчих напрямків фронту. В різноманітних обставинах виявляв характер справжнього воїна.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава Герою!